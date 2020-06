“El 2021 será un año complicado, con una situación fiscal muy endeble”

11 Junio 2020

Francisco de Paula Gutiérrez expresidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y socio de socio Consejeros Económicos y Financieros, S. A. (CEFSA), presentó mediante un webinar organizado por COOPENAE, el tema el tema “Futuro Económico de Costa Rica en el 2020 y perspectivas para la toma de decisiones, en el que se expuso la situación y perspectivas de la economía del país en tiempos del Coronavirus.

Según el especialista, uno de los problemas más serios actuales, es la existencia de una situación fiscal realmente complicada, en donde los espacios de acción y parte fiscal están muy limitados, y hacen que se tenga que hacer un doble esfuerzo para lograr una posible recuperación.

“A diferencia de otras, en este tipo de crisis se presenta un choque de oferta y demanda, en donde por ejemplo los hoteles cerraron por una razón de salud que obligó a tomar esa decisión, y por más demanda que se tenga o por más esfuerzos que el Gobierno haga, esos hoteles no se van a abrir rápidamente hasta que Costa Rica recupere la corriente de turistas internacionales que tenía antes del COVID-19”, comentó de Paula, quien agregó que tips, como los que se han venido haciendo como el aumento de gasto, de préstamos y liquidez no necesariamente funcionan en crisis como estas.

¿Cómo nos está golpeando esa crisis en distintas áreas?

El socio de CEFSA enfatizó en que el país ya contaba con una economía debilitada antes del COVID-19, y con un proceso de desaceleración antes de la pandemia de un 2.3%, aunado a un porcentaje alto de desempleo de un 12.4%, lo que ha hecho que se produzca un mayor golpe en la situación actual del país. Sorpresivamente una serie de gastos por parte del Gobierno, que se adelantaron nos llevó a un déficit del 7%, en donde a través de préstamos, el Gobierno Central tuvo un endeudamiento que llegó al 60%, porcentaje límite que encrudece al país en cuanto al gasto.

“Tenemos un país que no ahorra y no tenemos una inversión fuerte. Aquí se ahorra apenas un 14% del PIB, mientras que los asiáticos ahorran alrededor de 30% y chinos un 40%, lo que significa que no tenemos una economía que se esté preparando para una inversión en el futuro”, agregó.

Crisis afectará a muchos sectores aunque algunos saldrán beneficiados

Toda la política de confinamiento, el cierre de negocios, escuelas, por ejemplo, tiene como objetivo aplanar la curva de la pandemia, entonces se estará viendo una apertura de economía paulatina que dependerá de la transmisión del virus.

El turismo, la aviación, la industria automotriz, manufactura, banca y finanzas, educación, energía agua y gas son las más afectadas y han tenido que buscar alternativas de crecimiento distintas ante la pandemia, mientras que el sector agropecuario, e-commerce, telecomunicaciones, cuidado personal, alimentos y bebidas y la implementación de servicios médicos son sectores que han estado ganando con la crisis.

¿Qué tan rápido se recuperará el país de la crisis provocada por el COVID-19?

A pesar de que el país ha sido exitoso en manejar procesos del desarrollo de la enfermedad, su reto actual es manejar un proceso de apertura económica, después de medidas relativamente estrictas de confinamiento y un posible aumento de casos confirmados.

El inicio de la recuperación será lento, en el mediano y largo plazo, puede haber una quiebra de empresas por falta de política de sanidad que va a costar reponerlas.

Se pronostica que habrá un menor crecimiento económico, una reducción de la inversión privada, y, una menor integración en cadenas de valor, y un deterioro de las capacidades productivas y del capital humano.

“El 2021 será un año complicado, con una situación fiscal muy endeble, una situación frágil y un aparato productivo debilitado, en un mundo donde los recursos financieros externos estarán más restringidos y serán más selectivos”, explicó de Paula.

Agregó que: “La solución a los problemas no puede ser más de lo mismo, no es simplemente volver a donde estábamos, sino que el verdadero reto es reducir el déficit que puede superar el 9% del PIB mediante la creación de condiciones para retomar la senda del crecimiento sostenido con menor pobreza y mayor equidad”.

“Existe una linda oportunidad de repensar el Estado y redefinir el rol de las instituciones y el balance entre el sector público y privado y efectuar los correctivos para retomar los niveles de crecimiento que tuvo Costa Rica en el pasado, todas estas tareas se deben emprender en un año electoral, con las dificultades que acarrea en la toma de decisiones”.