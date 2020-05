Banco Popular adopta medidas para agilizar la entrega de recursos del bono ‘Proteger’

11 Mayo 2020

La estrategia dividirá en grupos a las personas según su apellido los días: lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo.

En estricto apego a las medidas sanitarias vigentes, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal adoptó diversas medidas en sus oficinas para agilizar la entrega de los recursos del bono “Proteger”, dirigido a las personas afectadas laboralmente a causa del Covid-19 en Costa Rica.

El Poder Ejecutivo ha anunciado nuevos depósitos del bono para la semana que inicia, y en esta oportunidad en muchos casos para personas que no contaban con cuentas bancarias y que hoy ya están bancarizadas, proceso en el cual el Banco Popular ha desempeñado un rol facilitador. Se trata de más de 36 mil personas, según estimaciones oficiales.

Por ello, y priorizando ante todo el cuidado de la salud de quienes acudirán a las oficinas, se ha dispuesto dividir en tres grupos a las personas en fusión de la primera letra de su apellido, para lograr así una mayor agilidad de atención, de la siguiente manera:

Grupo 1: Lunes 11 de mayo, personas cuyo primer apellido comience con letras de la A a la G.

Grupo 2: Martes 12 de mayo, primer apellido inicie con letras de la H a la M.

Grupo 3: Miércoles 13 de mayo, cuyo primer apellido comience con letras de la N a la Z.

Este sistema ha dado buenos resultados de orden, cuidado de la salud y agilidad en la atención durante los últimos dos meses, en el pago de las pensiones para los adultos mayores.

Durante estos días el Banco mantiene su horario especial de atención en medio de la actual pandemia, en todas sus oficinas del país. De esta forma, las oficinas con atención diurna atenderán público entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m., mientras que en las vespertinas y malls (que estén abiertos al público) de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Además, siguiendo los lineamientos de las autoridades de Salud, el Banco mantiene todas las medidas de resguardo en sus oficinas en aspectos claves como: limpieza, seguridad, manejo de filas y administración de salones de atención al 50%, entre otras.

El objetivo es que todas aquellas personas que deban acudir a una oficina puedan efectuar su gestión de la manera más expedita posible, disminuyendo al mínimo posible el tiempo que permanezcan en las instalaciones.

Canales Automáticos

Tal y como han informado las autoridades de Gobierno, las personas trabajadoras afectadas económicamente por la emergencia del Coronavirus pueden solicitar el Bono Proteger a través de la plataforma proteger.go.cr

Por otro lado, se recuerda que en el caso de quienes ya son clientes del Banco Popular, pueden conocer su número de cuenta IBAN – uno de los requisitos para solicitar el bono – mediante los siguientes canales:

Página Web www.bancopopular.fi.cr

el app Banca Móvil BPDC;

por medio de Banca Fácil al teléfono 2202-2020;

o bien, el cliente debe revisar su tarjeta de débito, ya que el número de cuenta requerido está impreso en la misma tarjeta.

Dado que todos los procesos de registro (solicitud del bono, solicitud de cuenta de ahorros, etc.) y de acceso a información (conocer su número de cuenta, o de IBAN, etc.) se efectúan a través de canales automáticos como los ya indicados, se reitera a las personas que ya son clientes del Banco que no es necesario acudir a las oficinas para obtenerlos.

Es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instancia oficial que notifica a cada solicitante en qué momento estarán depositados los respectivos recursos en su cuenta. Además, el Banco Popular recuerda que ante este tipo de gestiones nunca solicitará a la persona datos o información sensible como claves u otros, por lo que reitera el llamado a la ciudadanía a estar alertas ante intentos de fraude.