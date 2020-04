Banco Popular facilita proceso de apertura automática de cuentas de ahorro a personas que requieran el bono ‘Proteger’

13 Abril 2020

En apego a su compromiso social, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal está facilitando el proceso de apertura de cuentas de ahorros, para que todas aquellas personas que necesiten obtener el bono “Proteger” – anunciado por el Poder Ejecutivo –, puedan recibir los recursos en el menor plazo posible.

Tal y como informaron las autoridades de Gobierno, las personas trabajadoras afectadas económicamente por la emergencia del Coronavirus pueden solicitar este beneficio, a través de la plataforma proteger.go.cr

En concreto, las personas solicitantes que no tengan en la actualidad una cuenta bancaria para depositar las ayudas, o que tienen alguna cuenta bloqueada o suspendida, a través de un proceso automático el Banco Popular les creará su cuenta mediante el sitio de Proteger (proteger.go.cr), junto al respectivo número de cuenta IBAN, información que a su vez será enviada directamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, no es necesario que la persona acuda a las oficinas del Banco a realizar esta gestión.

“Hemos trabajado coordinadamente con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Desarrollo Humano y Bienestar Social, para que el Banco Popular ejerza un rol facilitador ante las personas que quieran recibir este apoyo económico, permitiéndoles de manera automática, ágil y segura contar con una cuenta bancaria y que puedan aportar su número de cuenta IBAN en la solicitud, que es uno de los requisitos para acceder a este beneficio. Las personas trabajadoras y sus familias serán siempre una prioridad del Banco Popular, sobre todo en momentos difíciles”, explicó Marvin Rodríguez, Gerente General del Banco Popular.

Por su parte, para los clientes actuales del Banco Popular, hay que recordar que pueden conocer su número de cuenta IBAN mediante los siguientes canales:

Página Web www.bancopopular.fi.cr

el app Banca Móvil BPDC;

por medio de Banca Fácil al teléfono 2202-2020;

o bien, el cliente debe revisar su tarjeta de débito, ya que el número de cuenta requerido está impreso en la misma tarjeta.

NO ES NECESARIO IR A OFICINAS

Dado que todos los procesos de registro (solicitud del bono Proteger, solicitud de cuenta de ahorros, etc.) y de acceso a información (conocer su número de cuenta, o de IBAN, etc.) se efectúan a través de canales automáticos como los ya indicados, se reitera a las personas que no deben acudir a las oficinas del Banco para obtenerlos, sobre todo en la actual emergencia sanitaria y en resguardo de su salud.

Será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la instancia oficial que notificará a cada solicitante si tendrá finalmente acceso al bono y en qué momento estarán depositados los respectivos recursos en su cuenta.

Además, el Banco Popular recuerda que ante este tipo de gestiones y cualquier otra nunca solicitará a la persona datos o información sensible como claves u otros, por lo que reitera el llamado a la ciudadanía a estar alertas ante intentos de fraude.