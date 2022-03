Ejecutivo crea Comisión para priorizar acceso, uso y administración de tierras a las mujeres rurales

09 Marzo 2022

Decreto fue firmado este martes Día Nacional e Internacional de las Mujeres por el presidente de la República, la ministra de la Condición de la Mujer y el ministro del MAG.



Comisión pretende que las mujeres rurales accedan de manera prioritaria a tierras, con el fin de impulsar su autonomía económica y un rol más protagónico.



En Costa Rica solamente el 15% de las tierras productivas está en manos de mujeres.



Según la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, los rendimientos de las cosechas aumentaría entre un 20% y 30%, con una reducción del hambre a nivel mundial entre un 12% y 17%.

Con el objetivo de impulsar una autonomía económica y un rol más protagónico de las mujeres en la construcción del desarrollo rural territorial, este martes se firmó el decreto Nº 43436-MAG-MCM, que crea y declara de interés público la Comisión interinstitucional para el acceso, uso y administración de la tierra para las mujeres rurales.



En el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres, la firma del decreto se realizó en Casa Presidencial con la participación del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera y la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero Campos. La Comisión tendrá entre sus funciones realizar un análisis permanente sobre el estado de acceso, uso y administración de la tierra por parte de las mujeres rurales. Asimismo, deberá asesorar y brindar recomendaciones técnicas a las instancias relacionadas con el acceso, uso y administración de la tierra para las mujeres rurales, con el fin de incorporar en los instrumentos institucionales variables de género que aporten a la toma de decisiones en beneficio de las mujeres.



Además, brindará asesoría con enfoque de género para la generación de protocolos, que permitan la identificación y el análisis de casos de posible violencia patrimonial contra las mujeres en los procesos de revocatorias y renuncias de predios presentados ante el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).



El presidente Alvarado enfatizó en la importancia de la creación de esta Comisión que, con un enfoque de género, permitirá a la mujer rural costarricense acceder a la propiedad de la tierra, a su autonomía económica y a impulsar el desarrollo de la territorialidad.



Tras recordar que de las dos millones de hectáreas de tierra dedicadas a la producción agropecuaria solamente el 8,1% está en manos de mujeres, afirmó: “Son las mujeres quienes han vivido por años desigualdad en el acceso de oportunidades para su crecimiento, para mejorar la calidad de vida propia y la de sus familias. Por ello, celebramos acciones afirmativas que contribuyen a cerrar brechas y que potencian a una Costa Rica más inclusiva e igualitaria”, afirmó.



El ministro de Agricultura, Renato Alvarado, comentó que “desde que asumí el MAG, he tenido como prioridad la igualdad de género, especialmente en el tema de acceso a la tierra para las mujeres. Sabemos que ha sido un camino difícil, pero a lo largo de estos casi 4 años hemos encontrado mucho apoyo por parte de las distintas instituciones y del presidente Carlos Alvarado”.



“Hoy al establecer esta Comisión damos un paso al frente y les garantizaremos a cada mujer que se trabajará para reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional”, señaló Alvarado Rivera.



En ese contexto, la ministra Guerrero precisó que la Comisión deberá coordinar el proceso de elaboración, validación e implementación de la estrategia para el acceso, uso y administración de la tierra por parte de las mujeres rurales, tomando como base el “Estudio con Enfoque de género sobre el Estado del acceso, uso y administración de la tierra por parte de las mujeres rurales”, realizado por el INAMU, SEPSA, MAG e INDER. Tenencia de tierras en Costa Rica y roles de género



Según el último Censo Nacional Agropecuario, del 100% de las fincas registradas el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que solamente el 15,6 % por mujeres. De los dos millones de hectáreas de tierra dedicadas a la producción agropecuaria, el 8,1% está en manos de mujeres y del total de personas que trabajan en las fincas, el 48% de las mujeres lo hace permanentemente sin pago.



De acuerdo con una encuesta realizada por el INAMU en el 2019 a mujeres rurales, el 65% de las mujeres no ha recibido procesos de capacitación; el 75% no pertenece a ninguna organización; y el 66% señaló el desconocimiento de trámites institucionales que tienen que ver con el acceso, uso y control de la tierra, así como el desconocimiento de sus derechos. La ministra Guerrero indicó que “según datos de la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres, los rendimientos de las cosechas aumentaría entre un 20% y 30%, con una reducción del hambre a nivel mundial entre un 12% y 17%”, aseguró.



“Estos datos vienen no sólo a reafirmar el rol de las mujeres rurales en el desarrollo socioeconómico de las naciones, sino que también hace el llamado sobre la importancia de generar servicios institucionales diferenciados, con enfoque de género para las mujeres, que les permita lograr su autonomía económica como parte del ejercicio de sus derechos humanos. Hoy con beneplácito celebro el compromiso del sector agropecuario con las mujeres rurales”, expresó Guerrero.



Tanto el presidente Alvarado como los ministros del MAG y de la Condición de la Mujer coincidieron en que se debe continuar con las políticas públicas que permitan cerrar la brecha entre hombres y mujeres, a fin de avanzar hacia un país más igualitario, más inclusivo y con mayores oportunidades para todas las personas productoras La comisión estará integrada por jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).