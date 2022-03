Aprobado en segundo debate iniciativa que facilitará investigación y formalización de pescadores

01 Marzo 2022

Aprobación de la Ley es un paso en la atención a los compromisos asumidos con el Sector Pesquero procesos de diálogo, indicó el presidente ejecutivo de Incopesca.​

Esta tarde los legisladores aprobaron, en segundo debate, el expediente No 22092, el cual modifica los artículos No. 2, incisos 26 y 27, el artículo No. 18 y el artículo N°43 en los puntos a), b), c), de la Ley N°8436, Ley de Pesca y Acuicultura.

La iniciativa aprobada por los diputados y diputadas, plantea una modificación al artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para permitir al INCOPESCA, como autoridad pesquera, la realización de investigaciones en asocio con organizaciones de pescadores legalmente constituidos, la disposición de las capturas obtenidas a dichas organizaciones para que éstas cubran el costo del desarrollo de la investigación, con los límites y condiciones que se establezcan en los permisos otorgados, dadas las características socioeconómicas de estas organizaciones.

“Con la aprobación de esta iniciativa, se iniciará un proceso conjunto de investigaciones donde el pescador de pequeña escala sea beneficiario y pueda hacer uso de las capturas, una vez el Instituto recopile la información de monitoreo biológica necesaria para avanzar en la toma de decisiones, como lo son nuevas licencias de pesca”, mencionó Carrasco.

Además, la Ley reforma las definiciones y clasificaciones de las flotas de pesca comercial otorgadas mediante la Ley 8436, eliminando las autonomías establecidas en la norma de 2005, donde se establecía una autonomía máxima de tres millas náuticas para la pesca comercial de pequeña escala, cuarenta millas para la flota de mediana escala y superior a las cuarenta millas para la flota avanzada.

“La nueva Ley deja a criterio del INCOPESCA, basado en parámetros técnicos y científicos, en concordancia con el apoyo del sector pesquero y el conocimiento tradicional, el establecimiento de las autonomías para faenar de cada flota”, mencionó el presidente ejecutivo de la institución, Daniel Carrasco Sánchez.

La aprobación de esta reforma de ley es un paso adelante en la atención a temas solicitados por el sector pesquero en una serie de instancias, como lo son las autonomías de pesca y licencias de pesca de pequeña escala, donde la reforma al marco legal nacional era una condición necesaria.

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Marlon Monge Castro, destacó el trabajo articulado en el proceso de elaboración de la iniciativa. “Esta Administración cree en el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola nacional, para lo cual ha asumido la responsabilidad de establecer y manejar la política del sector. Agradecemos la participación de los pescadores y pescadoras en estas discusiones y en la construcción de las soluciones, así como el apoyo incondicional de otros ministerios y entidades del Ejecutivo. Y un agradecimiento a los diputados y diputadas por la aprobación de esta reforma”.

La reforma de Ley no modifica las competencias de ninguna institución, ya que la rectoría del sector se mantiene en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la administración en el Incopesca.