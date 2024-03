Ministra de la Condición de la Mujer, INAMU y PNUD fortalecen capacidades en mujeres autoridades electas municipales

20 Marzo 2024

113 mujeres políticas y de organizaciones participaron en conferencia sobre violencia contra las mujeres en la política.

40 Alcaldesas, Vicealcaldesas, Intendentas y Viceintendentas de puestos municipales participan en Encuentro Mujeres Autoridades Locales Electas 2024: Hacia una democracia paritaria.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la ministra de la Condición de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrollaron dos eventos con más de 150 mujeres, todas autoridades electas municipales 2024, mujeres políticas y de organizaciones políticas y sociales.

Estos eventos forman parte de la alianza estratégica entre la ministra de la Condición de la Mujer, el INAMU y el PNUD en favor de la participación, la representación y paridad política de las mujeres en el ámbito municipal costarricense. En noviembre de 2023 se lanzó, de forma conjunta, la campaña La Igualdad abre Caminos, cuyo fin fue impulsar la votación de mujeres para las elecciones municipales 2024. En estas elecciones se logró pasar del 9% al 27% de mujeres en puesto de Alcaldía, el porcentaje más alto hasta el momento.

“El liderazgo de las mujeres en diversos espacios desarrolla bienestar y transformaciones para las comunidades, sectores, regiones y países. Las mujeres, desde los espacios locales, hasta los nacionales e internacionales, han generado acciones, normativas y políticas públicas que permitan reconocer sus derechos y que la población disfrute del desarrollo y el bienestar. Además, el liderazgo de las mujeres forma parte del ejercicio pleno de los derechos humanos y es intrínseca a la democracia paritaria. Esto implica una forma de uso del poder que permita representar a mujeres y hombres en su diversidad en espacios de toma de decisiones que garanticen los derechos humanos de todas las personas, en particular de las mujeres. Celebramos y felicitamos a las mujeres autoridades electas porque sabemos que contribuirán al desarrollo de nuestro país”, expresó la Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández.

El primer evento se llevó a cabo el lunes 18 de marzo del 2024, y contó con la participación de más de 100 participantes, entre ellas, autoridades electas municipales 2024, mujeres políticas, lideresas de organizaciones sociales y de las arquitecturas de género de los partidos político, entre otras figuras. Cecilia Lavalle Torres, reconocida experta internacional, ofreció una conferencia acerca de los abordajes y la mirada internacional de la violencia contra las mujeres en la política, la cual tenía como fin fortalecer las capacidades en las participantes para impulsar la aplicación de la ley No 10235 Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.

“Para el INAMU resulta imprescindible propiciar un espacio de sensibilización y acercamiento con las mujeres políticas, especialmente porque es la institución creada para impulsar la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género y proteger los derechos de las mujeres consagrados en el marco normativo nacional e internacional y propiciar la participación de las mujeres en todas las esferas. Ante el momento histórico, donde se puso en ejercicio la paridad de género en el proceso

de elecciones locales, es fundamental el posicionamiento institucional y el fortalecimiento de las mujeres políticas sobre la importancia de generar políticas públicas con perspectiva de género, alianzas y pactos que posibiliten su visibilidad en el nivel local, así como el fortalecimiento y visión transformadora de sus liderazgos y propuestas”, resaltó la Presidenta Ejecutiva del INAMU, Adilia Carava Zúñiga.

El Encuentro con Mujeres Autoridades Municipales Electas 2024: Hacia una democracia paritaria fue el segundo evento que se desarrolló como parte de esta alianza estratégica y tuvo lugar el martes 19 de marzo. Este día se llevó a cabo un taller con la experta internacional Cecilia Lavalle Torres, donde se conversó sobre comunicación política y liderazgo estratégico; y en horas de la tarde se impartieron diferentes charlas y se generó un espacio de trabajo en grupos con 40 Alcaldesas, Vicealcaldesas, Intendentas y Viceintendentas electas participantes para identificar y plasmar prioridades que les permitan impulsar los derechos humanos de las mujeres en sus cantones.

“Apoyamos esta sinergia porque en el PNUD tenemos la absoluta certeza de que la democracia paritaria es: a) una condición sine qua non para asegurar la verdadera redistribución del poder entre mujeres y hombres, b) un pilar central para generar las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres, y c) una alternativa para re-pensar y transformar la democracia en América Latina ─y por supuesto en Costa Rica─ pues como dice una de las frases de la poderosa campaña del INAMU y el PNUD “La Igualdad Abre Caminos: no existe democracia sin mujeres en todos los puestos de toma de decisión”. Es por esto que nuestra apuesta es a instalar la igualdad sustantiva y la paridad como columnas vertebrales de la gobernanza democrática, asegurando la paridad electoral como piso, pero apuntando a la consolidación de un Estado inclusivo que actúa integralmente para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en todos sus ámbitos, incluidos los gobiernos municipales, la razón fundamental de estos eventos”, puntualizó el Representante Residente del PNUD, José Vicente Troya Rodríguez.