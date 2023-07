UNGL sugiere a municipios metodología para fijación de salario global

26 Julio 2023

Gobiernos Locales deben acatar la Ley para no violentar principio de legalidad

Desde el pasado 10 de marzo entró en vigencia la Ley 10.159 Marco de Empleo Público, la cual es de acatamiento obligatorio para cargos públicos, incluyendo gobiernos locales. Desde esa fecha se dieron 6 meses de tiempo para que las instituciones establecieran una metodología con el fin de implementar el llamado salario global.

El próximo 10 de setiembre debe estar constituida la herramienta para la fijación de salarios, es por esta razón que, amparada en la Ley, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) elaboró una propuesta, la cual se entregará a todas las municipalidades del país, y serán ellas las que decidan si la adoptan o no en ejercicio de su autonomía.

“Lo que hicimos fue cumplir con el Artículo 7 Inciso B de la Ley Marco de Empleo Público que faculta a la UNGL a establecer mecanismos de concertación y partición en materia de empleo público. Además, amparados en el Artículo 129 del Código Municipal.

Por lo anterior, el departamento de Tecnologías de la Innovación y Mejora Continua de la UNGL construyó esta herramienta como insumo para que los Gobiernos Locales puedan tener un parámetro para la construcción de los nuevos salarios globales”, comentó José Rojas, presidente del Consejo Directivo de UNGL.

Paola Marchena, directora de dicho departamento, explicó que se deben tener salarios globales con una ponderación por puntos. “En nuestra metodología se contemplan 11 factores que contribuyen directamente en la fijación de los salarios: formación, experiencia, iniciativa, relaciones de trabajo, esfuerzo mental, responsabilidades, supervisión y coordinación ejercida, consecuencias del error, condiciones del trabajo, esfuerzo físico y compensatorio, todos estas obedecen directamente a la responsabilidad de cada cargo y se están delimitando los puntos según la categorización que existe en nuestra escala salarial suministrada para el régimen desde el 2009”, adujo Marchena.

No se debe olvidar que, a pesar de que las municipalidades tienen autonomía implícita en la Ley Marco de Empleo Público, estas no se pueden eximir de la Ley, así lo indica el Artículo 2 en el Inciso C, precisamente para no violentar el principio de legalidad.

Los gobiernos locales que se declaren exclusivos y excluyentes lo hacen para hacer valer su autonomía, pero eso no les permite apartase del cumplimiento de la Ley, razón por la cual es necesario fijar la metodología por la cual se hará la migración de los salarios globales al régimen.

Solo aplica para nuevos funcionarios

Es importante recordar que el tema del salario global, aplicará únicamente para los funcionarios que ingresen al régimen a partir del 10 de marzo 2023, todos aquellos que están contratados antes de esa fecha no se apegan a la nueva metodología.

Paola Marchena recordó que “es indispensable que las municipalidades contengan la estructura organizacional actualizada y los perfiles de cargos actualizados para poder fijar los salarios”, apuntó.

La misión de la UNGL es dotar de herramientas técnicas que contribuyan a la estandarización de los procesos en las municipalidades, de tal manera que puedan adaptarlos a la realidad de cada gobierno local.