Buses y taxis que llevan pasajeros no deben ingresar a cargar combustible a gasolineras

10 Mayo 2023

En lo que va del año solo se ha dado un caso (Multa de ¢62.000).

Autobuses deben desplazarse con la puerta cerrada siempre.

No se debe viajar en unidades con sobrecargo y se debe usar el timbre para pedir parada.

Chofer no debe usar el celular mientras conduce.

No se debe negar servicio a adultos mayores o a personas con una condición de discapacidad.

Tampoco debe negarse ingreso a perros guía o de asistencia.

Aunque no es muy común que ocurra, la Ley de Tránsito castiga con una multa de ¢62.000 a los choferes de transporte público que ingresen a cargar combustible a una estación de servicio con pasajeros, con clientes. En el 2023 solo se registra un caso.

Se debe tomar el taxi siempre cuando el vehículo está parqueado, orillado, no en mitad de la carretera.

Asimismo, en la misma línea de reducir riesgos de accidentes en el transporte público, cada una de las partes debe cumplir con la reglas, sean los conductores de estos vehículos de servicio público o los usuarios.

“Si bien no justifica una falta, por parte del chofer, lo cierto es que muchas veces los usuarios del transporte público presionan a los conductores de estos vehículos para que los lleven, pese a que la unidad ya va con exceso de pasajeros, con el fin de no llegar tarde a su trabajo, a su centro de estudio o a una cita médica. Pero es un riesgo viajar en esas condiciones, lo ideal es levantarse con tiempo, para no verse forzado a presionar o ceder como usuario en viajar en un vehículo sobrecargado. Pero tampoco el conductor debe consentir estas cosas o estimularlas”, acotó Alexander Solano Quirós, Director de la Policía de Tránsito.

De igual forma, abordar o bajarse cuando la unidad se haya orillado adecuadamente y esté completamente detenida es una regla de oro para los usuarios de estos servicios, sea un autobús o un taxi. En ocasiones, es el conductor el que no se orilla, pero también son los usuarios los que piden la parada en “media calle” y los choferes les paran y les dan el servicio ahí, reprochó Solano.

De igual manera, los pasajeros no deben viajar en las gradas del autobús, tampoco deben aceptar que el vehículo circule con la puerta abierta.

Asimismo, los pasajeros deben utilizar el timbre para pedir la parada, en lugar de levantarse y comenzar a caminar hacia la puerta, con el bus en movimiento.

Los usuarios deben denunciar cuando se les niega el servicio a personas con alguna condición de discapacidad, a adultos mayores o cuando no se permite que una persona asistida por un perro suba con el animal al transporte público. Lo mismo debe hacerse si el conductor usa el celular o no cierra la puerta mientras se desplaza.

Los choferes deben respetar las paradas y los recorridos. Los conductores de taxi, según la normativa vigente, deben poner el taxímetro, aunque exista un acuerdo de partes para fijar una tarifa por el recorrido.

Si un usuario quiere hacer una denuncia contra el transporte público, por un hecho que está ocurriendo en ese momento, debe llamar al 9-1-1 o posteriormente, con las pruebas del caso (fotos, vídeos, testigos). En este segundo caso, puede acceder al sitio web: https://www.ctp.go.cr/servicios/participaci%C3%B3n-ciudadana/inconformidades-detransporte-p%C3%BAblico.html