¡Nicoya lo vio nacer y ahora celebra su sueño hecho realidad!

29 Octubre 2021

Conozca a José Guevara Estrada, un nicoyano, treinteañero, padre, hijo, confiado en Dios y en su talento innato y un zurdo excepcional que se convirtió en uno de los mejores jugadores de Fútbol Sala del país y que llamó la atención del club francés Bastia Agglomération.

Por: Silleny Sanabria Soto.

¿De dónde nace su afición al Fútbol Sala?

Mi afición nace desde el colegio en mi querido Liceo de Nicoya, en donde se comenzó a implementar el “Papi Fútbol” en ese entonces, y desde ahí me llamó la atención, porque siempre en las selecciones de futbol del colegio, la mayoría de los jugadores también jugábamos en el futbol sala y participábamos en ambos torneos.

¿Cuándo considera usted que inició un compromiso e interés más fuerte por este deporte?

El interés se dio cuando tenía como 16 años cuando comencé a jugar con un equipo de segunda división de Nicoya, ahí fue cuando comencé a jugar “sala” y luego a entrenar en Juegos Nacionales y me comenzó a gustar mucho más el deporte.

¿Pensó en algún momento que se dedicaría a este deporte como una profesión?

La verdad no tenía pensado que me dedicaría al 100% al deporte, porque en Costa Rica siempre ha sido amateur el deporte, nunca profesional, en donde trabajamos, estudiamos, y en la noche nos dedicamos a trabajar, entonces nunca creí que esto se diera pronto por decirlo así.

¿Cuénteme un poco sobre su trayectoria de antes de llegar al Bastia Agglomération?

Mi trayectoria comienza desde Segunda División con mi querida Nicoya, con un grupo de amigos que formaron un equipo de segunda división, aquí se fomentó mucho el deporte hasta subir a Primera División. Luego comencé a jugar en Juegos Nacionales en Nicoya y en Alajuela, en donde quedé en medalla de plata en el 2011, posteriormente jugué en Barrio Peralta en Primera División y fui el jugador más destacado del torneo con 19 años, aquí es donde me ve la selección y me convoca para ir a los Suramericanos como invitados y me quedo en la Selección Mayor. De ahí juego el Pre Mundial de la Concacaf con Costa Rica en donde quedamos campeones en el 2012 en Guatemala y en el 2013 se me presentó la oportunidad para ir a jugar a Estados Unidos Indoor Soccer. Luego en Costa Rica con Barrio Peralta, Alajuela, San Isidro y he jugado con Grupo Line y mi último club fue Orotina Fútbol Sala, con el que logré otro campeonato de la Concacaf, y donde logré mi segundo mundial en Lithuania, el primero fue en Tailandia.

¿Cuándo y cómo fue el momento de la noticia de que pertenecería al club francés?

Yo llegué a Costa Rica un miércoles del mundial, y luego me fui para Guanacaste donde mi familia a pasar unos días porque yo vivía en Heredia, y tenía que volver el lunes a trabajar. Y me llamó mi representante y me dijo que había tres clubes interesados en mí, entre ellos el Bastia en Francia, y llamé a mi abuela y a mis papás para que escucharan sobre la oferta y el lunes cuando estaba en el trabajo me volvió a llamar mi representante para decirme que ya todo estaba finiquitado el contrato mío allá en Bastia.

¿Cuál considera ha sido su momento más difícil en su carrera y cuál es mayor reto?

Creo que el momento más difícil de mi vida no de mi carrera en sí, fue la muerte de mi padre cuando tenía 11 años, porque él fue quien me inculcaba el deporte y siempre supo el talento que yo tenía desde niño, y desde los 6 años me inculcó el jugar futbol y su sueño siempre fue verme jugar en una selección y en un mundial y pues me tracé esa meta, y logré ser campeón dos veces en la Concacaf, y pues pude cumplir el sueño de mi padre.

Para mí ha sido un reto bastante bueno pero muy difícil, porque nunca he salido de mi casa solo, siempre fue con la selección y esta vez me tocó salir solo y es muy difícil vivir fuera de Costa Rica. Algo muy difícil es haber tenido que dejar a mi hijo en el país y no poder verlo como lo hacía antes, pero lo hago con todo el amor del mundo, pero sé que será algo bueno para mí y para él.

¿Qué espera de esta nueva oportunidad?

Siempre he creído mucho en mis cualidades y en mi talento, y espero mucho de mí. Creo que la oportunidad me llega en un momento deportivo en donde tengo la madurez suficiente para enfrentar este reto, que si Dios lo ha puesto en mi camino es porque sabe que puedo enfrentarlo. Para mí y mi familia es bueno y creo que puedo abrir puertas para las nuevas generaciones.

¿Qué mensaje tiene para quienes lo han apoyado siempre?

Para los jóvenes talentos que vienen creciendo, siempre es bueno creer mucho en las capacidades que uno tiene, siempre de la mano de Dios, que en el deporte nada está escrito uno llega a hasta donde uno quiera, es sumamente importante estudiar porque si en tu carrera futbolística tienes algún problema, sabes que con una profesión puede que también le ayude mucho.

A toda la gente que me ha apoyado, siempre he estado muy muy agradecido porque siempre han estado ahí, para nadie es un secreto que es muy motivante que todo el pueblo mío de Nicoya y todo el país me apoye en esta nueva oportunidad. Estoy complacido de ser un legionario más y siempre dejaré a mi pueblo y a mi país muy en alto y en la cúspide como siempre lo he hecho.