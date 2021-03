¿Conoce cuáles son los deportes adecuados según su edad o padecimiento?

25 Marzo 2021

La actividad física es esencial para mantener su salud física y mental estable.

Silleny Sanabria Soto

Erika Fernández C.

El Día Nacional del Deporte tiene como objetivo fundamental, potenciar el aprecio hacia el deporte, enseñar valores, mejorar la salud no solo física sino mental, y promover la sana competencia. Esta fecha se celebra en Costa Rica, cada 25 de marzo, a partir de la publicación de la Ley No.4430 del 10 de octubre de 1969.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para quienes tienen hijos entre 5 y 17 años, lo ideal es que realicen ejercicios que les ayude en su proceso de crecimiento por lo cual se recomienda actividad física que forme parte de un juego, por una hora diaria y de forma moderada. Por otra parte, para los adultos de entre 18 y 64 años es aconsejable que practiquen dos horas y media de ejercicio por semana, mientras que para los mayores de 65 años es necesario tres días por semana son claves para mantener su movilidad.

A los 20 años, las actividades cardio- vasculares como correr, bicicleta, natación e ir al gimnasio, tenis, fútbol y baloncesto, son las recomendadas para que el cuerpo queme calorías, mantenga una buena salud y energía.

A partir de los 30, es preferible buscar un deporte en concreto que permita conservar el equilibro y mejorar la postura, tales como cardio, caminar, practicar yoga o boxeo al menos una vez por semana. Si ya llegó a la época de los 40, deberá ser más cuidadoso en la elección del deporte y centrarse en aquellas que le permitan mejorar su fuerza muscular y que no le generen lesiones, pues el organismo ya no funciona igual; entre ellos puede ser caminar a un paso más rápido, ir al gimnasio, practicar natación o actividades como el yoga o pilates.

Para quienes tienen más de 50 años, a pesar de que no existe ninguna contra- indicación para realizar ningún deporte a esta edad (al menos que un médico indique lo contrario), no se recomienda entrenamientos intensos, que requieran de esfuerzos extremos. Puede salir en bici, hacer natación, caminar, trotar, hacer yoga o pilates o ir al gimnasio. Por su parte a partir de los 60 años, es indispensable practicar algún tipo de deporte, ya sea caminar o natación, eso sí sin realizar ningún tipo de esfuerzo extra. Esto ayuda a mantener un ritmo equilibrado para no perder la movilidad.

¿Puedo realizar deportes si tengo alguna enfermedad?

¡Es clave! Con la actividad física se puede revertir o detener el avance de un padecimiento. Por ejemplo, con la Diabetes, la meta es realizar sesiones entre 10 a 20 minutos de estiramiento y de fuerza muscular, 5 minutos más de calentamiento aeróbico (carrera suave), de 15 a 60 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad apropiada y de 5 a 10 minutos de ejercicio de baja intensidad al acabar la práctica deportiva. Los deportes más recomendables son caminar, correr y montar en bicicleta, pero siempre hay que tener en cuenta el historial médico del paciente y el permiso del médico.

En el caso de personas obesas, una rutina debe incluir ejercicio tanto de tipo aeróbico como de trabajo de fuerza; inicialmente con rutinas de 30 a 60 minutos diarios, como caminar, bicicleta o nadar.

Los ejercicios rítmicos y aeróbicos son adecuados para pacientes hipertensos. Para aquellas personas que padezcan hipertensión son efectivos los ejercicios donde participen grandes grupos mus- culares, de carácter rítmico y aeróbico, como caminar, bailar, correr, nadar y montar en bicicleta. Cabe destacar que la actividad cardiovascular en cualquier ejercicio ayuda con el padecimiento de niveles altos de colesterol y triglicéridos.