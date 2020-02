Jóvenes liberianos, destacan como futuras promesas del Triatlón

Escrito por Karen Retana | 23 Febrero 2020

Daniel Meléndez y Esteban Ca­balceta tienen mucho en co­mún; ambos son de Liberia, son jóvenes de 18 años, universitarios, pero sobre todo llevan la pasión por la práctica del triatlón tatuado en el pecho.

Esta pasión la comparten pese a las adversidades que a través de los años han enfrentado en diferentes facetas de sus vidas, algunas de ellas marca­das por la desmotivación ante la falta de ayuda económica para dedicarse de lleno a este campo, lesiones, o bien por los compromisos que deben ha­cer frente entre los entrenamientos y el estudio de sus respectivas carreras universitarias.

Sin embargo, las limitaciones u obstá­culos que se han presentado a lo largo del camino no han sido más fuertes que su interés por seguir compitiendo.

Daniel está involucrado en esta disci­plina desde los nueve años y a nivel competitivo desde los 14 años. Du­rante este tiempo, ha logrado un buen rendimiento en diversas competencias al estar entre los primeros cinco luga­res.

Aunque estuvo un tiempo retirado, volvió con mayor empuje. Actualmen­te entrena con Magdalena Chacón en natación y con José Monge en ciclis­mo y atletismo. Asimismo, practica con un equipo de triatlón de El Coco.

El año pasado compitió en los Jue­gos Deportivos Nacionales siendo el único representante de Liberia en esta disciplina, lo cual lo llena de orgullo al representar al cantón. En esta opor­tunidad finalizó en el quinto lugar.

“Siempre he sentido orgullo de repre­sentar a Liberia. Sin embargo, no es nuevo ya que usualmente hemos sido únicos a nivel de Guanacaste en este tipo de disciplina”, aseguró.

Ahora competirá en la Copa Paname­ricana, en la cual se siente preparado y motivado para pelear por un espacio para la Selección Nacional de Triat­lón.

Por su parte, Esteban Cabalceta inició hace cinco años en el triatlón, tiempo en el cual ha crecido en este deporte, gracias a su esfuerzo y perseverancia. Muestra de ello es que en el 2017 al­canzó el primer lugar en la categoría Youth en esta misma competencia rea­lizada en Playa Hermosa.

El año anterior logró la cuarta posi­ción en los Juegos Deportivos Nacio­nales y con el equipo Triatlón Fusión- Condovac logró el tercer puesto en la competencia de sprint triatlón.

El inicio de una nueva etapa como universitario frustró por algún tiempo sus deseos de entrenar este deporte, debido a la necesidad de viajar diaria­mente de Liberia a Nicoya para cursar su carrera de Educación Física y por otro lado cumplir con un horario de entrenamientos.

Sin embargo, el deseo por competir hizo a que buscara la forma de orga­nizar su tiempo de estudio y entrena­miento aunque ello significara mayor sacrificio y cansancio.

“Fue duro pues inicialmente se me complicaban los horarios de estudio y entrenamiento, a ello se sumaron lesiones y mi situación económica no me permitía tener un fisioterapeuta, pero gracias a Dios se dio la oportu­nidad de volver. Estoy entrenando al cien por ciento y a la vez muy conten­to de representar a Guanacaste y dejar a la provincia en alto” aseguró.