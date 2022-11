Celebre el Día del Sabanero, Cocineras y Rescate Cultural de Guanacaste

15 Noviembre 2022

Actividades se llevarán a cabo el domingo 13 de noviembre en la Plaza Camilo Reyes.

Por: Silleny Sanabria Soto.

La Plaza Camilo Reyes, será el escenario para la celebración del Día del Sabanero, Cocineras y Rescate Cultural de Guanacaste, en donde mujeres emprendedoras y la Asociación de Sabaneros y cocineras tendrán a la venta ricas comidas para quienes asistan.

Las actividades se llevarán a cabo el domingo 13 de noviembre, y comenzarán a partir de las 9 am, con la misa ofrecida por el diácono José Luis Larios Trejos, seguido a las 10:05 am se realizará la presentación de marimba, a las 10:10 am se realizarán las retahílas a cargo de Rafael Zúñiga Méndez “Pellejo de Lora”, Antony Coronado, Symon Mendoza, Steve Mendoza, Sebastián Quirós, Omar Castillo y Emanuel Centeno.

A las 10:30 habrá una exhibición para ensillar un caballo al estilo sabanero a cargo del señor Rigoberto Mairena. A las 10:40 am, se llevará a cabo una presentación de Lazo criollo a cargo de Carlos Angulo, seguido por otra exhibición de lazo a cargo de Huberth Bonilla, Dylan Centeno, Christopher Vega y Freddy Medina.

A las 10:55 am será la presentación de traje de cocineros, a las 11:05 la presentación de la preparación de las tortillas.

A las 11:25 am. Se realizará la exhibición de coyol (abrir palo de coyol), para a las 11:30 am darle paso a los bailes folclóricos a cargo del grupo de la Asociación de Sabaneros, Cocineras, y Rescate Cultural de Guanacaste.

A las 11:50 podrá ser parte de la presentación de ordeño de una vaca, a las 12 pm, será el almuerzo, a la 1 la presentación de la cimarrona y a la 1 se realizará la carrera de cintas.

Como parte del cierre de las actividades se realizará el Baile con el Grupo Musical Talismás.

Asista, colabore y no olvide llevar su silla para disfrutar de las actividades.

Sobre el Día del Sabanero

Los guanacastecos celebran el 13 de noviembre esta festividad con una “misa de tropa”, bailes típicos, música de marimba y cimarrona, platillos típicos, carreras de cintas y corridas de toros con monta de toretes.

Es una actividad que nació en 1994 y conmemora la entrega que los sabaneros y las cocineras realizaron con su trabajo en las haciendas ganaderas de antaño forjando todo un legado cultural asociado a sus costumbres y tradiciones que moldearon la identidad del Guanacasteco.

Sabanero de Guanacaste

“La hacienda ganadera es la fuente de una cultura que dio fisonomía propia a Guanacaste, que proveyó a la provincia de recursos económicos, personajes, bailes, canciones, leyendas y tradiciones. De ahí surgió el hombre típico de la pampa... [El] estilo de vida de la hacienda se extendió desde el corral hasta la ciudad y determinó el espíritu valiente, trabajador, alegre y enamorado del sabanero, que muestran sin cesar las expresiones culturales del Pacífico Norte costarricense.

La influencia del personaje en la cultura de la región llegó a tal punto que, para muchos, es imposible concebir a Guanacaste sin el jinete de las sábanas. De hecho, hace años que un sabanero y su inseparable caballo descansan en lo más alto de un pedestal colocado en la entrada a Liberia."

También en honor a ese símbolo guanacasteco, mediante el Decreto Ejecutivo N° 20176-C, se creó en 1990 el Museo Regional del Sabanero, con sede en la Ciudad Blanca.

Fuente: Municipalidad de Liberia y SiCultura.