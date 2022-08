Historia de los derechos de los negros en América llega a Hollywood

31 Agosto 2022

En el Festival Flores de la Diáspora Africana 2022.

Continuamos con las actividades del Festival Flores de la Diáspora Africana 2022 con la presentación y mesa redonda del documental “African Redemption. The life and legacy of Marcus Garvey”, producida por Roy T. Anderson, director de cine de Hollyood.

Esta obra cinematográfica se presentará mañana 31 de agosto a las 7:00 pm en el Centro de Cine de San José y contaremos con la presencia del Sr. Anderson y del destacado escritor Quince Ducan.

El jamaiquino Roy T. Anderson, es un doble de acción pionero de Hollywood y ahora en su faceta de cineasta trae African Redemption al Festival Flores de la Diáspora Africana en Costa Rica.

“Al presentar esta película, queremos rescatar la historia de nuestra cultura afrodescendiente, queremos exaltar no solo las tradiciones, el color y alegría caribeña de nuestros antepasados tal y como lo vivimos en las actividades del fin de semana del Festival, sino también deseamos exaltar la lucha y valentía de muchos activistas sociales como Marcus Garvey por el cual hoy contamos con principios y derechos que son parte de la sociedad costarricense de hoy, pues por generaciones nuestra esencia ha crecido y alimentado la riqueza pluricultural y la dinámica político, económica y social de Costa Rica”, manifestó Carol Britton, directora del Festival.

Esta innovadora producción narra el viaje de este activista de los derechos civiles de los negros y su impacto en los líderes políticos del mundo. Relata los hechos con secuencias de acción combinando fotografías y entrevistas que apoyan el relato. Con una voz omnisciente durante del filme, la película marca una versión más fresca sobre el legado de Marcus Garvey.

African Redemption se filmó en Jamaica, Ghana, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Costa Rica.