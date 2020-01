Conozca las propuestas, conocimientos profesionales y habilidades blandas de los candidatos a alcalde para Nandayure

29 Enero 2020

Luis Rodolfo Ramírez Díaz

Profesión: Administrador de Empresas

Partido político: Unidos Podemos

“Quiero aportar al desarrollo del cantón promoviendo inversión para dinamizar la economía mediante una gestión eficaz y oportuna”.

Resumen del plan:

Aseo de vías y sitios públicos: 1. Brindar un mantenimiento adecuado a red vial cantonal y sitios públicos.

Parques y obras: 1. Construcción de espacios de recreación, sitos públicos inteligentes y seguros. 2. Promover la construcción de baños públicos en áreas de descanso en la zona marítimo terrestre.

Control interno: 1.Coordinar con instituciones públicas, privadas y Gobierno. 2. Centralizar las acciones que se desarrollan en el cantón. 3. Fomentar un ambiente de trabajo agradable para brindar una atención amable y de calidad al contribuyente, facilitando las gestiones, trámites y pago de tributos ante la Administración Municipal. 4. Formular e implementar un Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Comunal.

Douglas Ediberto Arauz Alvarado

Profesión: Gestor Ambiental Municipalidad de Nandayure

Partido político: Liberación Nacional

“Por mi liderazgo positivo, valores y principios, por saber escuchar, delegar y trabajar en equipo aprovechando al máximo todos los recursos disponibles en la institución y el cantón (humanos, materiales y naturales), por mi formación y preparación académica sumada a la experiencia como funcionario público municipal durante los últimos años me da la convicción de tener las propuestas y proyectos que mi cantón necesita; proyecciones realizables, alcanzables, medibles y viables en el tiempo que involucren a todos los sectores de la sociedad (jóvenes, mujeres, adultos). Todo lo dicho me hacen concluir que tengo las condiciones, elementos y conocimientos básicos, necesarios e indispensables para asumir la gran tarea que implica la administración municipal y con ideas nuevas poder darle a esta institución un nuevo rumbo con una visión integral y dinámica sobre el funcionamiento y quehacer de un gobierno local, enfocado no solo en las mejoras dentro de la organización (que son muchas y necesarias); sino en cómo se debe de trabajar a nivel Municipal para buscar mejorar la calidad de vida de los Nandayureños”.

Resumen del plan:

Aseo de vías y sitios públicos: 1. Servicio de aseo y limpieza de vías y alcantarillado sanitario en el distrito de Carmona.

Parques y obras: 1. Apoyar a gestionar proyectos de todo tamaño (pequeña, mediana y gran escala) nuevos y ya encaminados.

Control interno: 1.Fortalecimiento y mejoras de todos los departamentos municipales (catastro, bienes inmuebles, cobros, gestión ambiental, finanzas, proveeduría, etc.). 2. Actualización de catastro y adquisición de un nuevo sistema para manejo de base de datos. 3 .Desarrollo de formas eficientes y eficaces de los procesos administrativos, operativos y sustantivos en un marco ético-moral. 4. Puesta en práctica para el cumplimiento de la ley de control interno.

Flor de Liz Mayorga Leal

Profesión: Psicóloga

Partido político: Unidad Social Cristiana

“Quiero hacer de Nandayure, un referente en el desarrollo social, ambiental y económico en el país”.

Resumen del plan:

Aseo de vías y sitios públicos: 1. Mantenimiento de la limpieza de vías y espacios públicos.

Parques y obras: 1. Impulsar el desarrollo de espacios recreativos y familiares en las comunidades para su esparcimiento y disfrute. 2. Construcción de Centros de Convivencia Social y Familiar.3. Construcción de la Casa de la Cultura. 4. Gestión “Polideportivo Integral de Nandayure”. 5. Construcción de Parques Biosaludables y gimnasios deportivos al aire libre.

Control interno: 1. Se elaborara y colegiara ante el consejo municipal, un reglamento para control de los procesos administrativos en materia de procesos de cobro de impuestos. 2. Hacer avances en tecnológicos y la digitalización. 3. se entrelazará con el programa de gobierno abierto, ya que se espera, crear un canal de difusión de la información sobre los actos del gobierno, con la implementación de datos abiertos en la página web; por otra parte, se espera modernizar la administración interna, en aras de hacer más competitivo el funcionamiento de las oficinas y los departamentos del Municipio.