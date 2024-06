Municipalidad de Nicoya expuso estrategia de gestión integral de residuos sólidos 2024-2029

12 Junio 2024

Concientización y formación en mejorar los malos hábitos de la población en materia de residuos sólidos es uno de los principales desafíos del cantón

Hugo Moraga Zúñiga Periódico Mensaje

El auditorio de la Universidad Nacional, Campus Nicoya, fue la sede el pasado 8 de junio, donde se abordó el tema del plan cantonal para la gestión integral de residuos sólidos.

A la cita acudieron el alcalde nicoyano, Msc. Carlos Armando Martínez Arias, el Ing. Sergio González Duarte, Coordinador de la Red de Reciclaje de Costa Rica, Lic. Jorge Isaac Esquivel Jiménez, quien es el Gestor Ambiental del gobierno local, donde cada uno expuso la situación referente al tema.

El tema de gestión integral de residuos ha tomado en la actualidad la relevancia que merece, constituyéndose como un tema prioritario a nivel nacional. La Municipalidad de Nicoya cuenta con un plan cantonal de residuos sólidos cuya vigencia finalizó en el 2023, por lo resulta imperativo su actualización y continuidad.

Por medio de la conformación y aplicación del nuevo plan (2024-2029), se pretende dotar al Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nicoya, de una herramienta que permita articular las principales variables ligadas al tema de residuos sólidos, constituida a partir del contexto del cantón de Nicoya, a efectos de procurar una acertada de gestión ambiental.

Una de las personas más enfáticas relacionado a este tema fue Jorge Esquivel quien se mostró preocupado por la poca educación e interés que hay relacionado a este tema, además agregó que el Ministerio de Educación es uno de los entes importantes, pero no ha mostrado interés alguno.

“Es la III Audiencia de este tema, aquí dedicamos esfuerzo, la convocatoria es grande, sin embargo, se muestra que hay poco interés por parte de la población. Se habla mucho, pero no damos un paso hacia el frente, nos quedamos ahí, la mentalidad no cambia, pero creo que yo tengo la solución es aplicar multas para que podamos ver otra cosa:

“Sentimos que hay resistencia con los adultos, no así con los niños quienes les gusta este tema y están dispuestos a cambiar esta sociedad. Es increíble los niños nos piden charlas y ellos saben que por ejemplo no deben tirar basura a la carretera, de ahorrar agua, y no desviar las aguas del caño al río, en fin, son malos hábitos que los menores saben que no son buenos y que la mentalidad debe de dar un giro”, comentó Esquivel.

Por su parte, Sergio González, nos comentó del diagnóstico y estrategia del PCGIRS. Nicoya 2024-2029 que su función es guiar al municipio cumplir metas, ahora no solo es recolectar, sino que también la intensión es producir menos, enfatizar también en el tema de reciclaje que es de mucha importancia para el cantón.

El ingeniero expuso que dentro de los objetivos están:

Mejorar los servicios de tratamientos de residuos, a partir del enfoque de la eficiencia y eficacia de su proceso.

Aumentar la recuperación y comercialización de materiales valorizable a través de descentralización de procesos líquidos.

Instaurar un proyecto cantonal, de educación ambiental, enfocado en los residuos sólidos.

La actividad finalizó con la participación de los asistentes que realizaron diferentes consultas referentes al tema.