¡Del 19 al 30 de julio Guanacaste se vestirá de fiesta! TODA COSTA RICA SE PREPARA PARA VIVIR LA MEJOR EXPO LIBERIA DE LA HISTORIA Y POR PRIMERA VEZ EN VERSIÓN INTERNACIONAL

23 Mayo 2023

Lo mejor de la provincia guanacasteca verá escena en la EXPO LIBERIA INTERNACIONAL, a realizarse en la Cámara de Ganaderos de Liberia del 19 al 30 de julio, bajo la producción de ONE Entertainment, quien logra este año innovar y convertir la expo en internacional con la inclusión de la ciudad de Houston y el hermano país de Nicaragua.

En un ambiente turístico y cerca del aeropuerto, la cámara recibirá a los miles de visitantes, nacionales e internacionales, con toda una excelente infraestructura que le convierte en uno de los 3 campos feriales certificados en Costa Rica, ofreciendo además un espacio totalmente familiar y seguro para los niños.

Los 11 cantones guanacastecos unidos al unísono en pro de las fiestas, nos hacen prever que tendremos la mejor Expo Liberia de la historia, donde se logrará tener la mayor can^dad de ganado y se va a contar con expositores internacionales, siendo la única feria con juzgamiento de las principales asociaciones de caballos, incluyendo por primera vez caballos españoles.

El logro de elevar las fiestas a un punto más internacional, se logra con la asesoría de la feria ganadera más importante de Houston, ciudad de la cual se recibirá una delegación y que acompañará durante el desarrollo de las fiestas.

Además, se realizará la montadera más importante de la historia de Costa Rica, con los mejores toros de la bajura Guanacasteca versus los de Nicaragua.

Para el desfile de caballistas se tendrá un recorrido por las calles de la Ciudad Blanca, Liberia, con una amplia variedad de especímenes nacionales e internacionales.

La Cámara quiere este año remarcar las raíces de la cultura guanacasteca y por primera vez, lograr la visitación de más de 10 mil niños y sus familias para incen^var el el amor y las costumbres de la provincia.

La mujer tendrá un papel fundamental en la expo. Se contará con la feria para celebrar a la mujer guanacasteca, donde contamos con las musas (jinetes con destrezas equinas) y por primera vez el Café de Damas. También se tendrá el Congreso Internacional de la Mujer Ganadera.

Se celebrará la tradición de años, donde la Expo Liberia ^ene una novia que representa la belleza, inteligencia y el rescate de tradiciones de la mujer liberiana. Para esta año, la novia es la Señorita Isabela Céspedes Ocampo.

Las planicies guanacastecas retarán a los amantes del atle^smo, cuando por primera vez se realice el Guana Run en su primera edición con carreras de 5km, 10km y 20 km.

La música será un ingrediente importante a cargo de ar^stas nacionales de la talla de Marimba Orquesta Los Golobio, Banda Tierra Liberiana, Los Reyes de la Plancha, Dimensión Costeña, Malpaís, Los de la Bajura, Max Golderberg, Los Ajenos, Tapón, DJ Kevin Barboza e In BeTwin. Además, los ar^stas internacionales que se sumarán a las fiestas son El Roockie, Magic Juan Ex Proyecto Uno, Big Boy, Comando Tiburón, AB Quintanilla y los Kumbia All Starz, Pipe Bueno e Ivy Queen.

La Expo Liberia Internacional ofrecerá exposiciones, juzgamientos, pymes, empresas de autos, maquinaria, congreso, tours educa^vos para todas las escuelas de la zona, y lo mejor de la gastronomía guanacasteca desde la leche dormida de Cañas hasta las rosquillas de Santa Cruz, serán parte del alma de estas fiestas, las cuales ofrecerán conciertos y espectáculos nacionales e internacionales.

“Para nosotros ha sido un reto y una inmensa alegría, no solo hacer un evento, sino profundizar y estudiar en lo que queremos comunicar para dignificar tanto amor de Guanacaste a Costa Rica. Por eso, reformulamos todo el concepto y venimos con una producción totalmente renovada, mezclando entretenimiento y tradiciones, que unirán por primera vez a los 11 cantones guanacastecos, con par^cipación de la Feria Internacional de Houston”, comenta Juan Carlos

Campos, Productor General de la empresa ONE que además confirma la expecta^va de recibir más de 70 mil asistentes en esta edición, la cual celebra 70 años de la Cámara de ganaderos.

“Haremos esta nueva edición atrac^va, novedosa y accesible en muchos aspectos integrando la iden^dad guanacasteca en todas las áreas y regalándole al pueblo una producción de alto nivel, donde no importa de donde seas, todos los caminos llevan a Liberia”, puntualiza. Expo Liberia promete la mayor diversión a un excelente precio para toda la familia, con rangos entre los 2.500 colones y 4.000 colones para el acceso al campo ferial, dependiendo del día de la semana.

El concierto internacional más grande que ofrecerá la Expo tendrá precios accesibles gracias a los métodos de pago de Bac Credoma^c, con los cuales los precios en descuento tendrán un rango de 19.500 colones a 39.500 colones. Las entradas estarán disponibles por e^cket.cr y los detalles de su salida a la venta y demás, se darán a conocer próximamente.