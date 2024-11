Más de la mitad de la población no separa los residuos sólidos de su hogar

06 Noviembre 2024

Solo un 18% de la población aseguró que recibe información acerca de cómo gestionar sus residuos eléctricos y electrónicos (RAEE).

95% de la muestra considera que algunos residuos sólidos pueden recuperarse y transformarse. Un 19% está de acuerdo en que se acepten bolsas plásticas en las compras.

Separar los residuos sólidos ordinarios que se generan en el hogar y clasificarlos no es una tarea cotidiana para el 57% de las personas encuestadas por parte del programa Horizontes Ambientales del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Entre las razones por las cuales las personas no tienen el hábito de separar estos residuos se debe a la ausencia de una ruta de recolección de reciclaje e incluso a la dificultad de cambiar las costumbres de las personas. Otras respuestas señalan la falta de conocimiento y de tiempo.

Esto se da a pesar de que el 52% de la población sí recibe, en su comunidad, el servicio de recolección de residuos valorizables, conocido como reciclaje.

Estos son parte de los resultados del informe Conocimiento y prácticas de la población sobre la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios y de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Costa Rica.

A pesar de que más de la mitad de la población no practica la separación y clasificación de residuos sólidos ordinarios, una gran mayoría (el 95%) considera que es importante entregarlos limpios, secos y separados. Otro 15% expresó que “da igual no separar porque eso lo hacen en los puntos de recolección” y un 10% dijo “da igual no separar porque al final todo termina revuelto”.

En términos generales, la encuesta reveló que existe un amplio desconocimiento acerca del uso del concepto de residuo sólido ordinario. Mientras que un 30% lo cataloga como “basura”, otro porcentaje similar dijo no saber. Solo el 2% brindó una respuesta acorde a lo que establece la Ley 8.839 para la gestión integral de los residuos.

En cuanto a prácticas que suelen implementarse, existe amplia conciencia (95%) de que algunos residuos sólidos pueden recuperarse para ser transformados en otros materiales. Para el 90% de los encuestados, algunos de los restos de comida se pueden descomponer para el proceso de compostaje.

En valores inferiores, algunas percepciones muestran la otra cara de la moneda. Un 43% estima que es mejor comprar un artículo nuevo que reparar algo dañado, mientras que un 19% estaría de acuerdo en que se acepten bolsas plásticas al hacer las compras, “a pesar de que se prohíbe la comercialización y entrega gratuita al consumidor final en supermercados y establecimientos, tal como lo indica la Ley No. 9.786, para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente,”, indica el estudio.

En lo que respecta a la disposición final de residuos orgánicos, un 45% los utiliza para compostaje, otro 29% los entierran o los utilizan para las plantas, un 15% son para animales y otro 4% los entregan a las municipalidades, de manera separada.

“Alrededor de 7 de cada 10 personas realizan acciones en las cuales a los residuos orgánicos se les brinda un manejo diferenciado, dado su proceso de descomposición. Esto es un escenario favorable en vista de que estos residuos son los más generados en los hogares”, precisa el estudio.

La misma investigación determina, y de acuerdo con datos del Ministerio de Salud al 2023, que un 53% de los residuos generados en los hogares son orgánicos.

RAEE

La encuesta se adentró, además, en el conocimiento y prácticas relacionadas con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este acrónimo lo desconoce apenas el 9% y su concepto es asociado, por la gran mayoría de la muestra, con aquellos aparatos eléctricos y electrónicos dañados, obsoletos o que ya cumplieron su vida útil.

Las opiniones sobre quiénes son los actores responsables de disponer de estos residuos están repartidas. La mitad de la población le asigna esa función a las municipalidades, un 40% menciona a los consumidores que adquieren el bien, un 40% también refiere a las empresas vendedoras, un 37% a los fabricantes y un 24% a las autoridades gubernamentales.

Donde sí existe amplio desconocimiento (un 88% de la población) es en reconocer que una ley (la 8.839) establece que “quienes ponen en el mercado aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) son responsables de recolectar, transportar y gestionar integralmente estos residuos y deben garantizarlo”.

También, solo un 18% de la población aseguró que sí recibió información sobre cómo gestionar de manera adecuada sus RAEE. De quienes indicaron que sí se les ha informado, un 6% identificó a la municipalidad como la fuente, seguido de medios de comunicación (4%) y redes sociales (3%).

“Esta carencia de conocimiento por parte de las personas consumidoras agrava la problemática que conlleva riesgos en la salud humana y en el ambiente, producto de una inadecuada disposición de los RAEE. Por consiguiente, se torna clave el fortalecimiento de una cultura ambiental para exigir esta obligación legal, y que sea asumido como una responsabilidad compartida”, concluye el estudio.

Apenas el 1% manifestó que ha recibido la información por parte de la tienda o comercializador de los AEE. “Esta situación refleja la falta de cumplimiento legal en relación con la responsabilidad extendida al productor o al responsable de poner en el mercado estos productos, establecida en la ley n. 8.839”, agrega el informe.

¿Qué hacen la ciudadanía con estos residuos? El 75% los entrega a un carro con altavoces que recolecta “chatarra”. Hubo un 60% de menciones en la línea de que los mantienen almacenados, otro 55% los entrega en rutas, puntos de recolección y sitios de recepción autorizados. Solo un 14% dijo que los combina con otros residuos ordinarios.

Entre las personas que conoce de puntos de recolección de los RAEE, un 30% afirmó estar familiarizados con estos sitios cercanos a sus hogares, mientras que un 20% afirmó contar con información actualizada sobre los tipos de residuos eléctricos y electrónicos que se reciben.

La encuesta se llevó a cabo del 7 al 17 de junio de 2024 desde el Centro Tecnológico de Investigación Social (CETIS) del Idespo. Posee un 95% de confianza con un 3% de error de muestreo y abarca al 98% de la población. El cuestionario se construyó con apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el proyecto Residuos Electrónicos América Latina PREAL-Costa Rica.