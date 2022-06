Mercado de Artesanos de Liberia cumple 4 años de abrir camino a los emprendedores del cantón

30 Junio 2022

Su celebración se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de julio.

Por: Silleny Sanabria Soto.

Hace ya cuatros que el Mercado de Artesanos de Liberia inició su misión de brindar una oportunidad para que los muchos emprendedores locales pusieran en marcha sus habilidades y comenzaran a ofrecer sus productos tanto a los liberianos como al turista nacional y extranjero.

Según contó Jholenny Córdoba Chaves, Planificadora económica y Social y coordinadora del proyecto, el Mercado de Artesanos surge como una inquietud por un vacío existente en la cantidad de emprendedores del cantón que había. “En Liberia había una gran cantidad de personas emprendedoras, artesanos, que trabajan y que están sobre capacitados, pues han llevado cursos por medio del INA, del IMAS, del INDER, entre otras instituciones, pero no había una ventana para que pudieran ofrecer al público sus productos y a un bajo costo, ni un espacio dónde ofrecerlos”, explicó, quien agregó que por medio de La Unión Cantonal de Asociaciones de Liberia se da a la tarea de valorar alguna opción para ellos y se abre una ventana para que estas personas que están capacitados y son capaces puedan exponer su arte y ofrecerlo a la comunidad.

Desde hace más de un año, un poco más de 70 artesanos se desarrollan en las instalaciones del Museo Regional de Guanacaste.

“En realidad es de emprendedores artesanales, no es la artesanía como se visualiza comúnmente, sino que son emprendimientos artesanales que se elaboran de forma manual o con muy poca maquinaria como productos hechos en madera, piedra, etc, hemos agregado repostería, comidas criollas, entre otros. Esta actividad es sin fines de lucro, los artesanos lo que hacen es cubrir una cuota básica de 5.000 colones, y con eso se contratan los servicios de publicidad, divulgación limpieza, por ejemplo, entonces no es con fines de lucro sino en la menor cuota posible para su beneficio”, explicó Córdoba.



Sobre el 4to Aniversario

Las actividades estaban previstas para este 1 de julio sin embargo ante la alerta del paso de la onda tropical por el país, el evento se trasladó para el próximo 14 y 15 de julio. La idea de esta celebración es reconocer a los artesanos que forman parte del mercado desde hace cuatro años, y quienes además gracias a la relación con la empresa Amstar (la cual trabaja desde la línea de Responsabilidad Social Empresarial), se reconocerá su participación activa en el programa por medio de capacitaciones, y se les dará un certificado con la conclusión del programa de responsabilidad empresarial.

“El mayor reto ha sido visualizarnos como una organización de la sociedad civil, que es la que tiene que generar los proyectos y luego buscar el apoyo de las organizaciones públicos, lo cual es muy difícil de encontrar. Poco a poco hemos avanzado como una organización un poco tímida, pero se nos han ido uniendo más apoyo por parte de la Municipalidad por ejemplo. El mercado se realiza cada 15 días”, dijo la coordinadora.

El mercado en sí sigue en condición de proyecto y avanza por metas. Una de ellas es que se conociera como atender al residente local de Liberia eso ya se logró; ahora se está en la relación con los tour operadores y se trabaja con Amstar pues no es lo mismo atender la demanda local como a la extranjera.

“El proyecto tiene distintas etapas, en estos momentos estamos con los tour operadores ya sabemos atender al cliente local, ya tenemos un espacio en el museo mediante la propuesta que presentamos llamada “Un museo de puertas abiertas”, el cual ya se aprobó. Una siguiente meta es la de poder hace run enlace con el Citi Tour en Liberia”, comentó Córdoba quien agregó que “el Mercado de Artesanos es una gran oportunidad tanto para los artesanos del cantón como para Liberia, que al final se convierte en un paso a otros lugares pero con cero atractivos, entonces apostando a esto le estamos poniendo mucha fuerza para crecer aún más”, finalizó.