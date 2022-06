Agencia costarricense Brandy dejó en alto al país en el WINA, el festival de publicidad independiente más grande del mundo

20 Junio 2022

La agencia ganó un total de nueve premios

Brandy se colocó en el puesto #3 del ranking mundial de agencias independientes

La agencia costarricense Brandy Creativity & Technology ganó nueve galardones con su participación en el World Independent Advertising (WINA) el festival más grande del mundo que premia las campañas más creativas en diversas categorías y contó con 2500 participantes.

La agencia logró traerse al país tres premios de oro, cuatro de plata, uno de bronce y una mención de honor, en una actividad que se llevó a cabo en Dubái y siendo esta la primera vez en la historia del WINA que una agencia latinoamericana logra tantos galardones en una misma edición.

“Es muy gratificante ver como el trabajo del día tras día es reconocido a nivel mundial. A pesar de que en Brandy no hacemos creatividad en función de los festivales sino para alcanzar los objetivos, emociona bastante recibir tantos premios. Esto es producto de mucho talento y esfuerzo; hay más de 65 seres humanos increíbles detrás de todo esto. Además, la confianza y trabajo de nuestros clientes, por supuesto”, dijo Juan Ignacio Jiménez, Socio y CEO de Brandy.

60 fueron los países que se hicieron presentes en la competencia y con esta participación, Brandy se colocó en el puesto #3 del ranking mundial de agencias independientes (#1 de América), superada únicamente por las agencias Rosebud y True de España.

"Fue una noche soñada, cada vez que me tocaba subir al escenario se me inflaba el pecho de orgullo por el equipo. Yo estaba seguro de que nos iba a ir bien en el festival, venimos trabajando muy duro, pero de ahí a ganar nueve premios fue una gratificante sorpresa. Creo que este resultado es también una recompensa a todo el esfuerzo y pasión con la que trabajamos en la agencia. Además, que nos motiva a seguir por el mismo camino y nos demuestra que no importa el tamaño de la agencia o del país para lograr grandes resultados incluso a nivel mundial”, acotó Alan Calderón, Director General Creativo de Brandy.

En el festival también participaron otras agencias ticas como Interaction (#10 del ranking) y OctoPlus (#51 del ranking) y entre los casos ganadores destacaron: