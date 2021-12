PROCOMER detecta potencial para los servicios costarricenses de arquitectura, ingeniería y construcción en Perú

30 Diciembre 2021

Para construcción sostenible existe un nicho de mercado, considerando las diferentes políticas, leyes y normas del gobierno peruano que estimulan este sector.

La trayectoria y reconocimiento internacional de Costa Rica en temas como la oferta exportable de procesos de mediciones de pavimento y asfalto, consultorías en diseño sostenible, y un potencial interés en infraestructura y construcción; representan una oportunidad para que el país se posicione y exporte más servicios de este tipo en el mercado peruano.



La afirmación se desprende del estudio “Oportunidades para la comercialización de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción en Perú", realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). El análisis detalla que este mercado suramericano podría tener interés particular en la oferta nacional en áreas como: infraestructura hotelera y de entretenimiento, construcciones hidroeléctricas, consultorías y ejecución de obras sostenibles, estudios técnicos especializados, capacitaciones entre academia y agremiaciones consolidadas, así como en la experiencia costarricense en construcciones y gestión de proyectos internacionales.



“En Perú, la contratación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción provenientes del exterior presenta casos de éxito interesantes, donde resaltan socios de América del Sur por temas de cercanía y experiencia en sectores específicos como construcción y minería, entre otros. Cabe resaltar que la mayoría de los servicios están relacionados con estudios en ingeniería especializada como monitoreo de terrenos, minería, mediciones de pavimento y asfalto, etc.; así como servicios de consultoría en construcción (diseño sostenible, proyectos viales y civiles, demolición, etc.), áreas en las cuales las empresas costarricenses podrían tener experiencia”, afirmó Marta Esquivel, directora de Inteligencia Comercial de PROCOMER.



Por su parte, Karolina Ramírez, analista económica a cargo del estudio, agregó que en el segmento de construcción sostenible existe un nicho de mercado potencial para el país, considerando las diferentes políticas, leyes y normas que el gobierno del Perú viene implementando en los últimos años. “Todas estas oportunidades se dan en un Perú que, al igual que el resto de los países latinoamericanos, se vio afectado considerablemente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ejecuta políticas de infraestructura y proyectos de inversión público-privados sobre las que basa su reactivación económica, lo cual es una ventana importante de oportunidades para el sector de construcción”, mencionó.



Ramírez detalló que, las empresas nacionales interesadas en el mercado peruano deben tener presente que existen algunos retos que se deben atender, los cuales están asociados a:

Un probable ajuste a la baja en el precio (aproximadamente 20%).

Un impuesto de retención en fuente del 30%.

Una oferta doméstica e internacional numerosa y competitiva.

Oportunidades en proyectos públicos y privados en los que también licitan empresas extranjeras.



Sector construcción en Perú



De enero a agosto del 2021, el PIB de Perú creció un 18,6% debido a un mejor desempeño de los sectores de construcción, manufactura y agropecuario.



Específicamente, el sector de construcción registró una disminución del -13,7% en el 2020, en comparación con el 2019, la cual obedece al comportamiento descendente del consumo interno de cemento y retrasos en el avance físico de obras producto de las restricciones por el COVID-19.



Sin embargo, este 2021, construcción fue el sector económico con el mejor desempeño con un crecimiento de 75,4% entre enero y agosto de este año, en relación con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento responde a que se retomaron obras civiles y construcción privada, y en consecuencia hubo mayor consumo interno de cemento y demás insumos del sector.



De acuerdo con el Banco Central de la República del Perú (BCRP) para 2021 se estima un crecimiento de 30,6% en el sector construcción.