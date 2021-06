Hotel Gilded Iguana es uno de los mejores hoteles boutique según Trip Advisor

01 Junio 2021

Es el único hotel de Nosara galardonado por Trip Advisor

El Hotel Gilded Iguana fue mencionado por Trip Advisor como uno de los mejores hoteles boutique de Costa Rica. La mención se hizo el 12 de mayo pasado, luego de que el sitio web que genera reseñas de contenidos de hoteles publicara su lista anual de los mejores lugares para hospedarse en el mundo.

“El premio Travellers' Choice Best of the Best es nuestro mayor honor. Cada año, examinamoslas opiniones y valoraciones de viajeros de todo el mundo para identificar los mejores hoteles de Tripadvisor. En este año particularmente difícil, ustedes se destacaron ante los viajeros por brindar un servicio y experiencias increíbles a pesar de las circunstancias sin precedentes. Gracias, y enhorabuena de nuevo por su merecida victoria” informó Trip Advisor a los personeros de Gilded Iguana.

Para Jeffrey Grosshandler, propietario de Gilded Iguana: “Este reconocimiento es el premio al esfuerzo de todo nuestro equipo de trabajo que día a día se esmera en hacer que nuestros visitantes tengan una maravillosa experiencia en Nosara y una dirección estratégica que ha mantenido al 100% nuestros estándares de calidad y servicio en medio de circunstancias adversas”.

Gilded Iguana es un hotel pionero en elsegmento de hoteles para surfistas. Desde 1988, el hotel abrió sus puertas en Playa Guiones, esta playa se ubica en Nosara, un distrito perteneciente al cantón de Nicoya en Guanacaste.

Desde su apertura, Gilded Iguana se convirtió en el lugar ideal para amantes del surf y yoga, así como para viajeros de aventura que buscan lo mejor en los hoteles de Costa Rica. El hotel cuenta además de sus habitaciones con un club de surf, bar restaurante y amenidades tales como ciclismo de montaña, yoga, spa y fitness.

El hotel fue diseñado por el aclamado arquitecto Benjamin Saxe y la firma de diseño de interiores con sede en San José Sofa Ineriorismo. Todas las habitaciones cuentan con detalles realizados por artesanos nacionales, lo que provoca una experiencia única para el visitante.

Adicionalmente, Gilded Iguana tiene un plan de responsabilidad social y sostenibilidad en el cual realiza proyectos para beneficiar a la comunidad de Nosara. La intención de este plan es compartir con los vecinos los beneficios que recibe el hotel por sus turistas. Entre los proyectos que han realizado están: el apoyo a la construcción de la iluminación de la cancha de fútbol de Nosara, programa permanente de gestión de residuos y el apoyo en la reparación del techo de la sede local de la Cruz Roja, solo por citar algunos.