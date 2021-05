Turismo reconoce equilibrio en medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno para frenar aumento de Covid-19

11 Mayo 2021

Por otra parte, manifiesta total rechazo a propuestas para reactivar solicitud de la prueba PCR negativa como requisito para ingresar al país.

El sector turístico reconoció que las medidas sanitarias para reducir el aumento de los contagios por Covid-19 anunciadas por el Gobierno, logran un equilibrio entre la continuidad del desarrollo de las actividades productivas y la protección de la salud de las personas.

“Estamos satisfechos con las medidas que aplicarán hasta fin de mes, consideramos que son balanceadas entre la necesidad de continuar la actividad económica para evitar mayores afectaciones a las personas y sus familias y la urgencia de aplicar medidas para proteger a la población”, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Rubén Acón.

“Hay que reconocer que en esta ocasión el Gobierno ha tenido una mayor apertura para dialogar y escuchar a los sectores productivos con el fin de conseguir ese equilibrio”, agregó Acón.

Con ello coincidió el presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), Javier Pacheco, quien se mostró conforme con las disposiciones.

“Entendemos que son medidas necesarias ante la grave situación que enfrenta el país, la prioridad es reducir la saturación en los hospitales, por eso lo apoyamos, debemos destacar que se ha aumentado el grado de coordinación con el sector privado, lo cual es la vía correcta para controlar la pandemia mientras se favorece la reactivación”, dijo el personero de la CCH.

El presidente de Canatur recordó que el turismo ha demostrado no ser un factor de contagio y que las actividades turísticas cuentan con protocolos específicos, para cada una de ellas, a la vez, solicitó a las personas que viajen por el país por motivos turísticos, a realizarlo responsablemente y en absoluto respeto y cumplimiento de los protocolos de prevención.

Por otra parte, manifestaron su rechazo a la posibilidad de restablecer la solicitud de la prueba PCR negativa, como requisito para ingresar al país, ya que esto podría desincentivar las llegadas internacionales.

La Organización Panamericana de la Salud ya había considerado innecesario exigir las pruebas PCR, como requisito para garantizar que la persona que viaja está libre de covid-19, así lo indica un comunicado oficial de la institución:

“Un posible viajero internacional con un resultado negativo en la prueba mediante RT-PCR en muestras obtenidas de 2 a 5 días antes de su partida, que es el plazo que algunos países solicitan actualmente, puede tener la infección por SARS-CoV-2, pero presentar cargas virales por debajo del límite de detección de la prueba. Del mismo modo, puede contraer la infección antes de la fecha de partida o durante el viaje internacional. Un problema adicional es que es posible obtener un resultado positivo cuando la persona ya presentó COVID-19 y ya no tiene potencial de contagiar a otros, lo cual convierte la exigencia de la prueba en un obstáculo injusto para viajar a estas personas”.

“Adicionalmente, el riesgo de contagio de coronavirus en un vuelo es muy bajo, muy inferior al 0,1%, y la industria turística nacional cumple con los protocolos establecidos, por lo cual mantenemos el riesgo de contagio al mínimo”, indicó el representante del sector hotelero.

Medidas

De acuerdo con las nuevas medidas anunciadas, los hoteles de más de 100 habitaciones tendrán que operar al 75% de su capacidad máxima y los restaurantes mantendrán su aforo al 50%.

Por su parte, el horario de playas queda habilitado de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. y los parques nacionales podrán operar al 50%, salvo el Parque Nacional Volcán Poás, que podrá hacerlo a un 100% de su capacidad actual, ya que, de previo, posee una reducción en el número de personas permitidas al mismo tiempo, debido a la actividad volcánica.