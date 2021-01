Requisito de prueba COVID-19 para pasajeros que viajen a los Estados Unidos

21 Enero 2021

A partir del 26 de enero, el gobierno de los Estados Unidos pedirá como requisito que todos los pasajeros de dos años o más que viajen al país desde cualquier ubicación internacional, presenten una prueba negativa de COVID-19 dentro de los tres días anteriores a la salida de su vuelo.

En American Airlines estamos comprometidos a proteger la salud y la seguridad de nuestros clientes y de los miembros de nuestro equipo. Este requerimiento proporcionará otra capa de protección en el viaje. Apoyamos la implementación del programa global que requiere la prueba de COVID-19 para todos los que viajen a los Estados Unidos.

American está trabajando estrechamente con las autoridades estadounidenses mientras implementan esta nueva orden y, al mismo tiempo, trabajaremos con cualquier cliente afectado con la opción de cambiar sus reservaciones. Nuestro equipo está contactando proactivamente a los clientes que podrían ser afectados por esta orden para asegurarse que sepan qué esperar.

Preguntas frecuentes

Para más detalles de la orden, incluyendo preguntas adicionales, visite la página web del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

¿Cuándo entra en vigor esta orden?

El 26 de enero del 2021.

¿Qué requiere la orden?

De acuerdo con la orden, todos los clientes que viajen a Estados Unidos desde un destino internacional deben dar negativo a COVID-19 tres días antes de su viaje y presentar evidencia de su resultado negativo a American Airlines antes de su salida.

¿Qué pueden esperar los clientes cuando vuelen en American?

Resultados de la prueba: Se les pedirá a los clientes que muestren evidencia de su prueba COVID-19 negativa, aplicada entre los tres días anteriores a su salida. Los resultados de la prueba pueden ser digitales o impresos, y deberán ser mostrados a un agente de American Airlines antes de la salida de su vuelo.

Formulario de certificación del CDC: Un agente de American Airlines recogerá el formulario CDC. Los clientes pueden imprimir el formulario CDC en el sitio web o completarlo antes de su salida.

¿Qué pasa si un cliente no se ha realizado una prueba de COVID-19 entre los tres días anteriores de la salida del vuelo o no tiene los resultados de la prueba?

A los clientes que no se hayan realizado la prueba y/o no tengan los resultados de ella, no se les permitirá abordar su vuelo con destino a los Estados Unidos.

¿Qué tipos de pruebas están aprobadas?

Una prueba de detección viral para la infección actual (es decir, una prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT) o una prueba de antígeno viral). Obtenga más información sobre las pruebas de detección viral en el sitio web de la CDC.

¿Hay proveedores específicos de pruebas aprobados?

No.

¿El requisito de los tres días aplica desde el tiempo inicial del itinerario de viaje?

De acuerdo con la orden:

Si un cliente llega en un vuelo directo a Estados Unidos, la prueba negativa debe de haberse realizado dentro de los tres días anteriores a la salida de su vuelo.

Si un cliente llega a través de uno o más vuelos de conexión, la prueba negativa debe de haberse realizado dentro de los tres días anteriores de la salida del vuelo inicial, pero solo si:

Los vuelos de conexión fueron reservados con el registro de un solo pasajero con destino a los Estados Unidos Cada conexión no dura más de 24 horas, y a aerolínea pide al cliente que cumpla y se esfuerce razonablemente para facilitar el cumplimiento de la orden.

¿Qué pasa si el viaje inicia en los Estados Unidos y regresa a la nación desde una ubicación internacional dentro de tres días laborales?

La orden no aborda este escenario, pero en American ya estamos investigando sobre ello.

¿Esta orden aplica a los clientes que han recibido la vacuna de COVID-19?

Sí.

¿Esta orden aplica a los clientes que recientemente se han recuperado de COVID-19?

De acuerdo con la orden, los clientes que confirmaron que tenían COVID-19 en laboratorio en los últimos tres meses, pueden viajar a Estados Unidos si presentan los resultados de la prueba positiva aprobados y una carta de su médico con licencia o un oficio de salud pública declarando que el cliente se ha recuperado para viajar. Para más detalles de lo que se requiere, alentamos a los clientes a revisar la orden CDC.

¿American está ofreciendo pruebas para los clientes?

No. Los clientes serán responsables de presentar pruebas de COVID-19 aprobadas conforme a la orden.

¿Los clientes pueden cambiar sus planes de viaje para asegurar que cumplan con la orden?

Sí. La vasta mayoría de los viajes reservados en American, incluyendo cortas y largas distancias internacionales, no tienen cargos por cambios. Puedes aprender más acerca de la eliminación de los cargos por cambios de American en aa.com. Adicionalmente, American renuncia a la diferencia de tarifa para los clientes que tienen vuelos programados entre el 12 de enero y el 9 de febrero. Estos clientes podrán cambiar su reservación en la misma cabina de servicio sin cargos por el mismo origen y destino. El nuevo viaje debe empezar el 25 de enero o antes.

Los clientes que necesitan cambiar sus planes de viaje deberían visitar aa.com o llamar a nuestro equipo de reservaciones o a su agente de viajes.