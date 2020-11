En feria turística de Londres, Costa Rica se promociona como destino idóneo para descansar en época de pandemia

09 Noviembre 2020

Instituto Costarricense de Turismo y 22 empresas privadas costarricenses participan en la World Travel Market, que por vez primera se efectúa de manera virtual

Promocionar al país como un destino responsable en la aplicación de los protocolos sanitarios con la COVID-19 y con una amplia oferta de bienestar y biodiversidad para entrar en contacto con la naturaleza, son parte de los objetivos que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y 22 empresas del sector turístico nacional en la edición 41 de la feria turística World Travel Market (WTM) en Londres, Inglaterra. Por primera vez, y a causa de la pandemia, la WTM se realiza de manera virtual.

El evento se desarrolla del 9 al 11 de noviembre y permitirá al país exponer sus cualidades y principales atributos en negociaciones uno a uno pactadas con agentes de viajes, tour operadores, entre otros socios clave deseosos de colocar a Costa Rica como un destino turístico a visitar.

Debido a la pandemia del COVID-19 y ante las regulaciones implementdas por las distintas naciones del mundo para contener el virus, el ICT no ha participado en ninguna feria internacional desde marzo sino hasta ahora.

“Las ferias internacionales son una plataforma de negociación importante, han sido vitales en todas las estrategias de mercadeo que el ICT ha implementado durante los últimos años y, específicamente, son una táctica que, de la mano con el sector privado, genera beneficios importantes para el país”, señaló Carolina Trejos, directora de Mercadeo del ICT.

“Este año la WTM cambia a un formato virtual que igualmente nos permitirá hacer conexiones con nuestros socios y aliados en Europa, promocionar nuestro país y entablar negociaciones uno a uno para posicionarnos en un mercado importante en cuanto a la atracción de turistas hacia Costa Rica”, agregó la funcionaria.

Referente a la modalidad virtual de la feria, Emilio Zúñiga, propietario de la agencia de viajes Il Viaggio Travel, manifestó que la “expectativa es alta, son cambios, ajustes que hay que hacer y lo vemos con buenos ojos”.

Para Allan Ortega, gerente de ventas del Hotel Parador Resort & Spa, ubicado en Quepos, tener presencia en la WTM de forma virtual es vital para la reactivación turística requerida por Costa Rica. “Gracias al ICT que nos brinda esta oportunidad para poder promover las bellezas de nuestro país”, señaló Ortega.

Al lado del ICT, 22 empresas nacionales de hospedaje, tour operadores rent a cars, entre otros, tomarán parte del evento ofreciendo sus servicios junto a miles de compradores y vendedores reunidos para concretar futuros negocios.

De cara a la feria los organizadores de la WTM han transmitido diversas charlas, entre ellas una, el pasado miércoles 04 de noviembre con Gustavo J. Segura, ministro rector de Turismo, bajo el nombre “El camino hacia el futuro sostenible”. El jerarca conversó por 15 minutos con Harold Goodwin, asesor de turismo responsable de la WTM, sobre Costa Rica como destino turístico, las medidas implementadas para prevenir el contagio del virus Sars-CoV-2 y la re apertura de la frontera aérea, entre otros temas.

Importancia de las ferias turísticas

El programa de ferias internacionales del ICT contribuye al posicionamiento de Costa Rica como destino en los principales mercados de interés. WTM, como otras ferias internacionales, es una vitrina de comercialización en la cual el país -representado por el ICT y los empresarios del sector privado participantes- fortalecen la relación con la cadena de intermediarios, permitiendo también conocer tendencias y recopilar información relevante para la toma de decisiones estratégicas de mercadeo.

En el año 2019, ingresaron a Costa Rica 78.562 turistas del Reino Unido, cifra que representó aun crecimiento del 5,2% con respecto al año 2018, posicionando a este mercado en el segundo lugar dentro del grupo de turistas europeos, solo superados por los alemanes, según el Anuario Estadístico de Turismo 2019, del Instituto Costarricense de Turismo.

En el periodo 2017-2019, cada turista británico que ingresó por el aeropuerto Juan Santamaría tuvo un gasto medio de US$133, 3 diarios y una estadía cercana a las 15 noches. Las actividades turísticas que prefieren son las caminatas por senderos con o sin guía (81,3%), actividades de sol y playa (78,7%) y la observación de la flora y la fauna

Empresas costarricenses participantes en la WTM Londres 2020:

Best of Costa Rica Tour Operator DMC, Costa Rican Trails, Horizontes Nature Tours, Hotel Fiesta Resort, Hotel Capitán Suizo, Andaz Costa Rica Resort at Península Papagayo, Il Viaggio Travel, Playa Nicuesta Rainforest Lodge, Travel Excellence, Costa Rica Top Tours, Swiss Travel, Go Tours, Costa Rica Sun Tours, Costa Rica DMC, Sensoria, Asuaire Travel, Costa Rica Dream Travel Corporation S.A., Destination Costa Rica, Cast Central América, Green World Adventures, Unique Adventures Costa Rica y Hotel Parador Resort y Spa.