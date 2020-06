10 consejos prácticos para evitar el contagio en las empresas

02 Junio 2020

Conforme pasan las semanas se van liberando o modificando las medidas de seguridad sanitaria en Costa Rica y cada vez más personas regresan a sus oficinas o abriendo sus locales comerciales. Es por esa razón que la empresa costarricense DDD Soluciones Estratégicas, bajo su iniciativa de Clean & Safe to Visit, brinda 10 consejos prácticos para que las personas se sientan seguras en sus trabajos.

Estos son los principales consejos a seguir:

1. Colocar las vitácoras de limpieza en zonas visibles, para generar confianza.

2. Si los escritorios están juntos, hacer una demarcación en los pisos con algún tipo de material visible, para recordar constantemente, que los colaboradores no se deben acercar más de 1.8 metros metros.

3. Emitir un sonido cada hora por medio de una alarma, pito o campana, para hacer un recordatorio para lavarse las manos y desifectarse con alcohol en gel.

4. En los espacios comunes, colocar la rotulación necesaria de como se debe saludar, tocer, estornudar y las distancias que hay que respetar, para que visualmente sea un recordatorio.

5. No tener ninguno de los elementos de oficina (lapiceros, clips, marcadores, grapadoras, etc) encima de los escritorios, el consejo es manterlos guardados en sus respectivas gabetas, para que los demás colaboradores no los utilicen y sean así objetos personales.

6. En cada una de las áreas, tener una estación con alcohol en gel y un rótulo de sanidad.

7. Dentro y fuera de los elevadores, tener también una estación con alcohol en gel y añadir toallitas para tocar los botones y un basurero para depositarlos.

8. En los espacios con mucho tráfico de personas, colocar mamparas acrílicas, para hacer divisiones.

9. Cada colaborador debería de llevar de su casa, sus cubiertos para las meriendas y almuerzos.

10. En los comedores de las empresas, respetar la distancia entre cada espacio de ocupación. Colocarle a las sillas una cinta o quitárlas y poner en el piso una equis con cinta para especificar que ahí no se pueden sentar o juntar las sillas.

“Hemos notado que hay una saturación de información sobre los lineamientos y normativas que todas las empresas deben de seguir, por esa razón queremos brindar los pasos fundamentales para que cumplan con lo necesario, con medidas que tendrán un gran impacto positivo en todas las áreas laborales”, explicó María Sara Roberts, Directora Ejecutiva de DDD Soluciones Estratégicas.