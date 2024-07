ICT promueve “astroturismo” apoyando concurso de fotografía nocturna

15 Julio 2024

La cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía Nocturna es organizada conjuntamente entre el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, FotoClub de Costa Rica, CIENTEC con el apoyo del ICT.

Certamen muestra la importancia de unir esfuerzos públicos y privados para identificar y fortalecer sitios rurales con turismo nacional y extranjero.

La recepción de las fotografías se realizará hasta el 31 de julio del 2024.

“Horizontes estelares ticos” es la temática que enmarca el lanzamiento de la convocatoria para que los aficionados a la fotografía, tanto nacionales como extranjeros, participen en la cuarta edición del Concurso Nacional de Fotografía Nocturna, con el propósito de incentivar el turismo en zonas rurales que presentan condiciones favorables para capturar imágenes espectaculares y vivir la experiencia del astroturismo u observación de cielos y astros.

El certamen es un esfuerzo conjunto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, FotoClub de Costa Rica y la Fundación para el Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología, (CIENTEC).

“El Instituto Costarricense de Turismo invita a todos los costarricenses y a los turistas nacionales que disfrutan de la fotografía, así como de la observación del cielo nocturno para que participen en el cuarto concurso de fotografía Astroturismo. Este año, la temática es “Horizontes Estelares Ticos” y sin duda, es una oportunidad única para turistear a lo largo y ancho del país, en especial, en destinos rurales que permitan capturar imágenes nocturnas inigualables en medios de la naturaleza y así vivir experiencias únicas en este nuevo producto innovador del astroturismo que cada vez gana más atención de los viajeros nacionales e internacionales que exploran Costa Rica”, expresó Alberto López, Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo.

Además de ser una excelente oportunidad para explorar diversos puntos y miradores del territorio nacional, es una actividad que incentiva el turismo responsable, ya que estimula la valoración y protección de cielos oscuros, sensibiliza sobre la contaminación lumínica y promueve el diseño de espacios con iluminación inteligente e infraestructura que potencien la observación astronómica.

La directora ejecutiva de la Fundación Cientec, Alejandra León-Castella, destacó el esfuerzo conjunto de las organizaciones involucradas y exhortó a “conocer esos sitios y hacer esas observaciones que se pueden realizar desde regiones remotas, donde los cielos son oscuros, desde sitios especiales, esperemos que nos envíen fotografías desde todas las regiones del país para poder promoverlo como un destino de astroturismo en el mundo”.

Capturas fotográficas de astroturismo

El periodo de recepción de fotografías está abierto hasta el 31 de julio. Para involucrar al público general, también se abrirá a la votación popular, para elegir a 12 finalistas durante el mes de agosto. Como reconocimiento, los ganadores serán convocados a un evento de premiación en septiembre, sus fotografías serán parte del calendario anual 2025 de Astroturismo, promovido a nivel nacional e internacional, y se realizarán diferentes exposiciones de sus fotografías en el país.

Se recibirán máximo dos fotografías por participante, pueden nacionales o extranjeros personas aficionadas y profesionales de la fotografía. Adicionalmente, se aceptarán imágenes capturadas desde el 2019 hasta el 30 de julio del 2024, esto quiere decir que las fotografías deben haber sido tomadas en un periodo no mayor de cinco años Las imágenes pueden haber sido tomadas en cualquier región del país y debe indicarse el lugar dónde se tomó la fotografía.

Los participantes interesados deben cumplir lineamientos técnicos: a) En el concurso se admitirán solo fotografías a color, b) No se acepta la manipulación digital de las fotografías, excepto los ajustes básicos para la optimización de la imagen c) No se podrán eliminar ni agregar elementos gráficos del archivo original d) Es necesario acompañar las imágenes con una descripción, además de las especificaciones de tiempo de exposición, número de tomas, tipo de cámara y filtro o telescopio y software de procesamiento.

Finalmente, todas las fotografías presentadas deben ser propiedad del concursante, no haberse publicado previo al concurso (no incluye publicaciones en redes sociales y blogs) y no tener compromiso de publicación.