Inicia temporada de vuelos chárter desde Puerto Rico

26 Junio 2023

Con un total de 110 turistas provenientes de San Juan, Puerto Rico inició la temporada de vuelos chárter directos que se extenderá del 25 de junio al 06 de agosto.

Los visitantes de la isla, escogieron Costa Rica para vacacionar por la belleza de sus volcanes activos, vida silvestre, naturaleza, actividades al aire libre y la belleza de los ríos y montañas.

Con el arribo de 110 turistas provenientes de San Juan, Puerto Rico inició oficialmente la breve, pero significativa temporada de vuelos chárter desde la “Isla del Encanto”.

Los primeros pasajeros fueron recibidos el domingo 25 de junio con el obsequio de un sombreros y pañuelos típicos de colores blanco azul y rojo, sumado a la banda sonora de canciones del folklor costarricenses interpretadas por una marimba. Asimismo, disfrutaron de bailes típicos y una rítmica cimarrona que contribuyó a fortalecer los lazos de amistad entre Puerto Rico y Costa Rica.

Dicha temporada se extenderá del 25 de junio y al 06 de agosto con vuelos semanales los domingos. La operación se realizará con vuelos de la línea aérea Swift Air desde el Aeropuerto de San Juan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, conectando de manera directa y sin escalas a los viajeros interesados en visitar los atractivos turísticos costarricenses a lo largo y ancho del país.

“En estos momentos de reactivación económica del sector y siempre con la premisa del aumento de la conectividad de Costa Rica con otros destinos, la operación de estos chárter directos desde Puerto Rico en la modalidad back to back suman y aportan para que los costarricenses dedicados al turismo y la población en general tengan nuevas fuentes de empleo y una vida mejor”, manifestó William Rodríguez, ministro de turismo.

Precisamente, los vuelos arribarán los domingos a las 10:15 a.m. y saldrán a las 11:15 a.m. bajo la modalidad “back to back” y se refiere específicamente a que los turistas se quedan por espacio de 8 días y 7 noches en Costa Rica y regresan a su tierra natal el domingo siguiente.

Boricuas encantados

Según datos suministrados por la empresa mayorista Marbella Tours encargada de la coordinación y la atención de los visitantes boricuas, los turistas puertorriqueños vacacionarán en nuestro país con el objetivo de desarrollar variadas actividades al aire libre que incluyen la visita a los volcanes Poás e Irazú, la realización de tours de aventura como el rafting y paseos en cuadraciclos, la observación de vida silvestre, sin dejar de lado la visita a playas dotadas de naturaleza y otros parques nacionales como Manuel Antonio. Asimismo, disfrutarán de las aguas termales en la Fortuna de San Carlos, visitarán el teleférico y realizarán visitas guiadas al Museo de Arte Costarricense en San José.

Detallan que la conformación de los grupos de turistas incluye familias, parejas, jóvenes y adultos mayores, quienes visitarán por primera vez Costa Rica en una experiencia vacacional en la que manifiestan altas expectativas.

“La importancia de la operación de estos vuelos chárter directos desde Puerto Rico es precisamente ofrecer al turista una conexión directa y sin escalas que tarda aproximadamente dos horas y treinta minutos desde la isla. Esperamos que su experiencia sea grata y de esta manera esta misma operación pueda ser repetida el próximo año en fechas similares e incrementar así, en mayor escala el número de pasajeros que nos puedan visitar desde esta encantadora isla”, explicó Wally Sibaja, Gerente General Marbella Tours, quién ha liderado la coordinación general de esta temporada de vuelos chárter.

Cabe hacer mención que este tipo de operaciones de vuelos chárter desde Puerto Rico no ocurrían desde hace aproximadamente quince años.

“Como gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, y siguiendo con el compromiso de ofrecer experiencias pura vida a los pasajeros que visitan Costa Rica, celebramos el inicio de esta temporada de vuelos chárter provenientes de Puerto Rico; esta conexión es el resultado de la buena gestión entre el sector público y privado, donde participa la línea aérea, el ICT y nosotros como administradores de la principal terminal aérea de Costa Rica”, concluyó Ricardo Hernández, director General de AERIS

Los interesados en ampliar más detalles sobre estos vuelos pueden llamar a los teléfonos 22270101 / 88111454 o escribir al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.