Mujeres se forman como marineras y capitanas de embarcaciones de pesca turística y deportiva

08 Diciembre 2022

Alrededor de 15 mujeres participan en plan piloto que nace con el objetivo de generar los conocimientos iniciales para impulsar su inclusión en trabajos relacionados con estas actividades.

El objetivo final del proyecto es promover una autonomía de las mujeres de la costa y su capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir de la pesca turística y deportiva.

La iniciativa es liderada por mujeres de la zona de Guanacaste con el apoyo de FECOP y la intención es replicarlo en otras zonas costeras del país, en cumplimiento de la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030.

Con el objetivo de formar mujeres de zonas costeras como marineras y capitanas de embarcaciones de pesca turística y deportiva e impulsar su inclusión laboral en estas actividades, la Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP) en apoyo a mujeres líderes de Guanacaste, iniciaron el proyecto denominado, “Escuela Náutica Femenina”.

Alrededor de 15 mujeres participan en este programa piloto de capacitación que inició en Playas del Coco, el cual busca abrir espacios para ellas en estos oficios y promover que logren su autonomía y su capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir de la pesca turística y deportiva.

“Tradicionalmente, la pesca turística y deportiva han sido actividades casi exclusivas para hombres. De manera generalizada, es un gremio donde las mujeres no han tenido mucha participación como marineras o capitanas. La pesca deportiva y turística ha ido creciendo en diversas zonas costeras del país, lo que representa una excelente oportunidad de negocio para incluirlas en actividades económicas de buena remuneración”, señaló el director de Proyectos de FECOP, Henry Marín.

La Escuela nace bajo la visión de Jokselin López, quien ha sido marinera y quien, junto a su esposo, manejan una empresa familiar con embarcaciones dedicadas a ofrecer tours de pesca deportiva y turística en la zona.

“Soy armadora de equipo y de servicio al cliente para embarcaciones pesqueras, también fui marinera por dos temporadas, y durante este tiempo, he visto como nos hacen falta chicas a bordo y la necesidad de incorporarlas en estos trabajos, por eso dije, ‘manos a la obra’, busqué el apoyo de FECOP y junto a ellos, logramos generar los contactos necesarios para arrancar con el proyecto”, relató la líder de la iniciativa.

Mediante un proceso de capacitación continua, las participantes reciben entrenamiento en cabuyería náutica (nudos y su aplicación), mecánica básica dentro y fuera de borda, señuelos y carnada, mantenimiento de la embarcación, radio transmisión, oceanografía básica y legislación marítima, así como un curso para la calidad en la atención al cliente.

Asimismo, el curso ha incluido prácticas de pesca costera y mar adentro a 40 millas náuticas de la costa (74 kilómetros), dónde han puesto en práctica sus conocimientos y habilidades en embarcaciones designadas con capitanes y marineros que están apoyando el proyecto donando su tiempo, conocimientos y el uso de sus embarcaciones.

“Nuestra idea es brindarles todos los conocimientos en marinería, de forma que ellas puedan desarrollar las mismas habilidades y capacidades que tiene un marinero y ser confiables para el trabajo”, añadió, López.

Pamela Contreras, una de las participantes del proyecto, contó que, a pesar de venir de una familia dedicada a la pesca, nunca había tenido la oportunidad de realizarlo.

“Mi papá es pescador, soy hija de capitán y marinero, mis hermanos, también, tienen embarcaciones de pesca deportiva, mediante este proyecto me di la oportunidad de involucrarme y ‘echarme al agua’. A partir de esto, me gustaría encontrar un trabajo y sacarle provecho a lo que estoy aprendiendo para salir adelante, la verdad que esto me gusta y me atrae. Sé de muchas mujeres que les gustaría participar en este nuevo proyecto y les digo que, si les dan la oportunidad, que lo valoren y lo aprovechen porque la verdad, vale la pena”, expresó.

“Lo que más me satisface, es ver que están sumamente comprometidas y emocionadas, que están aprovechando esta gran oportunidad que les están dando todas las organizaciones y personas que están por amor, porque creen en esto”, manifestó la promotora del proyecto, quien, además, mencionó que ya hay empresas interesadas en brindarles trabajo y que espera poder abrir nuevos grupos que permitan capacitar más mujeres como marineras.

Según un estudio de la FECOP en el 2019, la pesca turística deportiva aportó alrededor de US $520 millones de dólares anuales a la economía costarricense, generó más de 33,000 empleos directos e indirectos y representó un 13 % de los ingresos por turismo del país.

Un estudio en el 2022 del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, detalló que el aporte económico anual de la pesca deportiva y turística en el ámbito local, nacional e internacional ronda los USD $21 001 137 solo para el área de influencia de la Isla del Coco, siendo la actividad económica de mayor peso para la zona.