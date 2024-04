Nuevo Alcalde buscará enderezar el rumbo del Municipio

30 Abril 2024

Gobierno Local suma cuatro años con el mismo presupuesto

Los aires del cambio llegarán con fuerza a la Municipalidad de Nandayure que desde hace cuatro años opera con un presupuesto de tan solo ¢1500 millones debido a que los últimos programas de ingresos y gastos han sido rechazados por la Contraloría General de la República.

Esas negativas del ente contralor –debido a fallas en la elaboración del documento- ha generado, entre otras carencias, un severo deterioro en la red vial cantonal, deficiencias en la recolección de los residuos sólidos y graves problemas manifiestos en una inversión social prácticamente nula por parte del gobierno local.

Durante una charla con el Periódico Mensaje el alcalde electo, Teddy Zúñiga, quien asumirá el cargo a partir el 1 de mayo, pasó revista al panorama general de la Municipalidad y del cantón en general que en las pasadas elecciones sacó de ese cargo al Partido Nandayure Progresa.

Zúñiga, quien funge como Presidente Adjunto el Partido Unidad Social Cristiana, es especialista en comercio internacional, además, ha laborado en la Asamblea Legislativa como asesor.

“Desde el año 2018 la Municipalidad trabaja con el mismo presupuesto, lo cual es grave porque esa falla ha impedido atender las necesidades del cantón como es debido, hay mucho por construir pero si uno quiere avanzar por el camino correcto debe tener un norte”, destacó Zúñiga de 29 años de edad.

-Usted ganó de una manera bastante clara ¿A qué atribuye ese triunfo tan fuerte? ¿Cuáles fueron las razones?

-Bueno pienso que la gente valoró mucho el hecho de que construimos propuestas desde las bases, desde abajo, con las capacidades de las personas, no con la vieja política añeja de atacar a los rivales, muy lejos de lo tradicional, si queremos transformar tenemos que pensar en la gente.

-Antes de asumir el cargo ha estudiado el panorama general de la Municipalidad? ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan al gobierno local?

-Hoy el gobierno local de Nandayure está atravesando un momento muy perjudicial que afecta la inversión pública debido al rechazo de los últimos cuatro presupuestos, eso habla de que no hay capacidad técnica. El Plan de Desarrollo Cantonal se hizo a la carrera sin contar con la participación de la gente, casi a dedo. La plata se gasta, pero no se invierte, hay serios problemas con el personal y mucha división debido a la falta de liderazgo. También tenemos procesos judiciales pendientes que no han sido atendidos por la administración en los últimos 4 años y que nos van a costar mucho dinero, lo mismo pasa en la Zona Marítimo Terrestre que está muy golpeada con un 71 ó 72 por ciento de las concesiones vencidas según consta en un informe de la Contraloría. Hay un montón de manuales que no existen, ni tampoco un reglamento para el pago de horas extras, muchos de los procesos no están y; por eso, no se puede exigir resultados al personal. El reto que tenemos es muy grande, uno de los problemas es la falta de planificación, no hay visión estratégica, ni reglamentos, tampoco manuales sobre cómo se debe actuar. Tenemos grandes carencias, en más del 50 por ciento del cantón no se recoge la basura, hace unas semanas eso fue todo un caos. Necesitamos mejorar la atención al usuario para que no llegue a pagar a las oficinas y que ese tipo de trámites se puedan llevar a cabo de manera digital, de forma remota.

-Durante el último período hubo mucho enfrentamiento entre el Alcalde actual y el Concejo Municipal ¿Cómo se pueden superar esos roces?

-Bueno, claro, esa una de las cosas que hay que mejorar mucho, cada parte, la Alcaldía y el Concejo tienen su ámbito de funciones, su propia rectoría, pero tenemos que acercarnos para trabajar en conjunto para el bien del cantón.

-¿Cuál es el plan de trabajo de los primeros 100 días?

-Nosotros lo primero que vamos a hacer es subsanar los temas con la Contraloría, como el caso del presupuesto y planificar para trabajar de manera ordenada. Hay que actualizar el plan estratégico y empezar a generar los reglamentos con el acompañamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, así como del Ministerio de Planificación y Política Económica. Los primeros 100 días vamos a arreglar la casa y luego ir por los proyectos “macro” como el tema de agua y las rutas cantonales y nacionales que trabajaremos de la mano de los jerarcas de los ministerios.

-En el tema financiero ¿Conoce cuál es la situación del municipio en ese campo?

-Hoy la Municipalidad tiene un presupuesto muy ajustado que la condiciona mucho, eso ha limitado mucho la prestación de los servicios y de los insumos que se necesitan para realizar esa labor. Eso es lo que me tocará enfrentar en el corto plazo.

-Y en el largo plazo ¿Qué metas de trabajo tiene?

-Tengo dos grandes proyectos. En primer lugar que Nandayure cuente con una Casa de la Cultura y como segundo objetivo modernizar el parque para el disfrute de la niñez y la juventud; sin embargo, primero tenemos que resolver un tema: resulta que ese Parque no tiene escritura.

-Bien, pero ¿Qué resultados espera obtener en el plazo inmediato?

-En ese caso lograr que el cantón tenga una infraestructura vial decente, ojalá con buenas capas de asfalto. La situación en ese campo en comunidades como Pavones, San Jorge y Moravia es terrible. Además, tenemos como meta que al menos en el 70 por ciento del cantón haya servicio de recolección de basura y entrarle al tema de la modernización del acueducto, aparte de construir un Polideportivo.

-Más allá del tema del gobierno local ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el cantón?

-Nandayure tiene una dificultad grande de empleo, no hay fuentes de trabajo, la tasa de ocupación es de 4 de cada 10 personas. Necesitamos generar encadenamientos entre la producción local y la afuera, especialmente en el sector terciario. Tenemos un problema de migración, pobreza y desempleo.

-En cuanto las fortalezas ¿Qué podemos mencionar?

-Nandayure posee recursos naturales muy importantes, con muchos microclimas, en pocos minutos se puede ir de la montaña a la costa, ese es un gran atractivo que podemos aprovechar, es un territorio de Guanacaste que ha sido poco descubierto, además, la tasa de homicidios es muy baja; por eso, es un destino muy seguro para vivir y vacacionar, aparte la gente trabajadora y esforzada, pero por falta de oportunidades han tenido que emigrar a otras zonas.