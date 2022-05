Drs. Dent llega a Liberia con nuevos servicios bucodentales en la zona

01 Mayo 2022

Drs. Dent facilitará que los liberianos no tengan que trasladarse a zonas alejadas para recibir servicios dentales.

Servicios de ortodoncia, endodoncia y odontología son parte de la oferta de la nueva sede.

Nueva clínica está ubicada dentro del Hospital Metropolitano en el centro comercial Plaza Millenium.

Con el objetivo de ofrecer nuevos servicios de salud en la zona de Guanacaste, Drs. Dent llega al cantón de Liberia en el Hospital Metropolitano, brindando la oportunidad de que los ciudadanos de esta provincia tengan acceso a servicios odontológicos, incluyendo limpiezas, calzas, extracciones, prótesis fijas (coronas, puentes e incrustaciones) y prótesis removibles, así como servicios de odontopediatría, ortodoncia, endodoncia y cirugías maxilofaciales.

“Liberia es una zona con bastante crecimiento, con alto potencial y donde existía una necesitad de los pacientes de contar con la asistencia dental de calidad lo más cerca posible, por esta razón se decidió abrir esta nueva sede de Drs. Dent. Sabiendo lo complicado que es para las personas de Guanacaste trasladarse hasta la Gran Área Metropolitana, para recibir servicios médicos y principalmente, para servicios dentales, se ofrecerá la posibilidad de agendar citas en Liberia y que la movilización sea más sencilla”, comentó Silvia Rojas, Gerente General de la División Salud de Grupo Montecristo

La nueva sede contará con todas las especialidades que ofrece actualmente Drs. Dent, con el objetivo de que los pacientes no deban trasladarse de una sede a otra, además de que los doctores especializados en odontopediatría, cirugía maxilofacial, ortodoncia y tratamientos de nervio, estarán visitando mensualmente el consultorio para procedimientos más específicos.

Asimismo, con el objetivo de brindar oportunidades de empleo en la zona, los doctores de la nueva sede, son en su mayoría locales, como es el caso de la Dra. General, especialista en los tratamientos de nervio, así como la ortodoncista. Además se contará con médicos de San José que se trasladarán a la zona. “Todos nuestros médicos son graduados e incorporados al Colegio de Odontólogos, con formaciones en países como México, Brasil y Colombia, obteniendo títulos relacionados con el Colegio de Cirujanos Dentistas”, agregó Rojas.

Los pacientes de la sede de Liberia de Drs. Dent podrán contar con servicios dentales de calidad, con respaldo y garantía de un tratamiento integral y completo a precios accesibles, gracias a las opciones de financiamientos para tratamientos complejos, así como la posibilidad de pagar con tasa 0 y cuotas fijas con bancos y financieras. Los pacientes podrán optar además, a descuentos y beneficios con el plan de salud MediSmart.

La nueva sede está ubicada en el Hospital Metropolitano de Liberia, en el piso #2, del centro comercial Plaza Millenium. Su horario de atención es de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m, viernes de 8 a.m. a 5 p.m y sábados de 8 a.m. a 12 m.d. Para citas y mayor información se puede contactar al número de WhatsApp: 6459-2254. Asimismo, locazirnos en Waze y Google Maps:

Waze: https://www.waze.com/es/live-map/directions?to=ll.10.630538%2C-85.436447

Google Maps: https://goo.gl/maps/JYK5fHCfEUjxkQpSA

Tras esta apetura, los vecinos de la zona de Liberia, contarán con una nueva opción cercana para servicios dentales, sin necesidad de trasladarse lejos de su hogar. Drs. Dent busca apoyar e incentivar la salud bucodental de las personas por medio de un servicio accesible y de calidad.

Para mayor información sobre promociones y servicios, puede visitar el sitio web: https://www.drsdent.com/