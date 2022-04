Anticonceptivos de larga duración son la primera opción para evitar embarazos

25 Abril 2022

La efectividad de este método, es mucho mayor que otros anticonceptivos y generan múltiples beneficios para su salud en un periodo de hasta 10 años según el tipo.

Silleny Sanabria

Periodista Periódico Mensaje

Los Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración es un término usado para describir métodos anticonceptivos que son altamente efectivos para proteger a una mujer del embarazo durante un largo período de tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de método de planificación, es más efectivo debido a que no dependen de que la paciente se acuerde de tomarlos o utilizarlos para que sean efectivos.

Los anticonceptivos de larga duración permiten mantener a la mujer libre de embarazos no planeados hasta por 3, 5 o 10 años, dependiendo del método. Son reversibles, lo que significa que una vez que se deja de usar, el efecto anticonceptivo desaparece rápidamente y la mujer se puede embarazar tan rápidamente como aquellas que no han usado anticonceptivos.

El Dr. Adrián Castro, Ginecólogo y Obstetra de Hospital Metropolitano, comentó que estos dispositivos se dividen en dos tipos: aquellos que liberan hormona y los que funciona como un dispositivo como tal como la T de Cobre; el Implante Subdérmico o el conocido Chip, y también se incluye en este grupo a las inyecciones de tres meses, como anticonceptivos de larga duración.

“Los tiempos de efectividad de los anticonceptivos varían según el tipo. Por ejemplo para el implante es cada tres años, para la T de cobre dependiendo de cuál se utilice normalmente son seis años, si se la ponen en la CCSS son diez años, y los dispositivos que liberan hormona que van dentro del útero como la Mirena pueden durar seis años o el Jaydess dura tres años”, explicó el especialista.



¿Existe alguna contraindicación para el uso de las T de cobre?

Según el Dr. Castro, con respecto a la edad ni por paridad (que no han tenido hijos) no hay una restricción pero si es muy importante destacar que no toda mujer es candidata a su uso. “Hay pacientes por ejemplo que tienen anormalidades en su útero como miomas, pólipos, o alguna cuestión congénita con un útero diferente a nivel anatómico, que no son candidatas para el dispositivo intrauterino. Es por ello que es necesario que esto sea confirmado con una cita médica, a través de un ultrasonido para saber si es candidato”, comentó.

Con respecto a su funcionalidad, el ginecólogo indicó que es importante recalcar que independientemente de que los anticonceptivos sean hormonales o no, ninguno es abortivo pero los que no son hormonales como la T de cobre, funcionan haciendo una reacción inflamatoria en el útero que impide que se implante y que se lleve a cabo el embarazo y de ahí su efectividad. Mientras que los que tienen hormonas son mejores que la T de cobre porque tienen un mecanismo doble, es decir, el mecanismo de una inflamación local en el útero y la liberación de hormona que impide que haya una ovulación y que se eviten los cambios propicios para que se dé un embarazo; de la misma forma funciona el implante o Chip.

“Cuando se usa algún método de este tipo,generalmente el periodo menstrual se ve interrumpido interrumpido y no genera ningún problema, sino más bien que el dispositivo está siendo efectivo y es solamente un efecto secundario de su uso”, explicó Castro.



Efectos secundarios

La T de cobre por lo general presenta en la mujer un sangrado abundante al no tener hormona genera un flujo más abundante. En cualquiera de los métodos ya sea la T o el implante puede haber algún tipo de contracción cuando viene la menstruación; eso sí, los que liberan hormona los efectos adversos más comunes pueden hacer un brote de acné aproximadamente en un 8% de las pacientes, y el implante ha dado un cierto de trastorno depresivo pero es algo muy esporádico.

“Las hormonas liberadas con los anticonceptivos de larga duración liberan Progesterona y al menos que tenga una contraindicación para utilizar estrógenos cualquier paciente puede utilizarlos. Para una mujer con un periodo irregular, el dispositivo que libere hormona es el primer tratamiento que recomendamos para tratar periodos irregulares”, explicó.



Beneficios de los anticonceptivos de larga duración

El principal es que son superiores a los demás anticonceptivos, en cuando al impedimento de un embarazo, pero son los mejores para disminuir los embarazos no planeados. En orden de eficacia se destaca: el implante, los dispositivos que liberan hormona y los que no liberan hormona como la T de cobre.

Según el médico a largo plazo ninguno de los métodos se ha asociado a efectos adversos a largo plazo, sino que los efectos secundarios son muy a corto plazo como brote, acné, dolor pélvico tipo contracción, sangrados menstruales intermenstruales o flujos que se pueden corregir, entre otros, y según el tipo de anticonceptivo.

Otro de los beneficios es que al término del tiempo utilizado (3-5-10 años), ningún método anticonceptivo alterará la capacidad reproductiva de la paciente y los de larga duración tampoco, ya que a pesar de que tienen años en el cuerpo, en el momento en el que se retira al mes o dos meses ya la paciente tiene su capacidad de embarazo intacto; además el periodo menstrual vuelve a su ciclo normal a los 2-3 meses de haberlo extraído.

Si desea optar por este u otros métodos anticonceptivos, es necesario obtener una cita médica previa. El Hospital Metropolitano pone a su disposición especialistas que valorarán su condición y le brindarán la mejor asesoría sobre el tipo de dispositivo adecuado para usted.

Para mayor información puede comunicarse al número telefónico: 2521-9595 o bien al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.