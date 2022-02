La comida saludable no tiene por qué ser cara, aprenda a comprar de forma inteligente.

25 Febrero 2022

Comprar comida saludable para preparar en casa le ayudará no solo a tener un estilo de vida más saludable, sino que será un ahorro de dinero a largo plazo.

Una buena estrategia le ayudará a controlar sus finanzas e incluso a conseguir un orden financiero para comprar lo necesario en su hogar.

Hay muchos mitos que giran alrededor de una alimentación sana y rica en vitaminas y nutrientes, sin embargo, la afirmación de que la comida saludable golpea mas nuestro bolsillo es errónea. Lo cierto es que nuestros antepasados comían saludable y no tenían acceso al dinero como hoy en día lo tienen muchas personas alrededor del mundo, sin embargo, eran más saludables que la mayoría de nosotros, ¿Por qué?

La especialista en Nutrición, Dra. Melania Cevo de Consultas Nutrición explica que “antes había alimentos cero procesados, que se conseguían directamente en la naturaleza, en los árboles y la tierra, que se consumían crudos en su esencia pura e incluso su cocción era totalmente distinta a la de ahora, se aprovechaba mucho más los nutrientes en el organismo y por tanto la gente padecía de menos enfermedades causadas por la mala alimentación e incluso eran más longevas”.

La clave en un presente donde las personas viven rodeadas de comida ultra procesada, publicidad y promociones para comer lo más fácil y no lo más saludable es saber tomar decisiones, porque sí se puede comer más saludable sin necesidad de que esto sea un golpe para la economía del hogar.

“A fin de cuentas, el saber escoger, consumir los productos que me darán buenos nutrientes y no afectarán mis finanzas, me ahorrarán en un futuro idas al hospital por problemas de salud”, expresa Cevo. Es por esta razón que la especialista comparte algunas claves para realizar compras inteligentes, conscientes y económicas:

Elabore un presupuesto para la comida, desde la que se come y prepara en casa, hasta la comida de restaurantes o a domicilio que consume: elaborar un presupuesto permite organizar los gastos y evitar “fugas” de dinero. Haga un menú quincenal de comidas: Le ayudará a que en la lista de compras vayan cosas necesarias para la alimentación familiar. Antes de ir al supermercado, revise lo que hay en casa: alacena, refrigerador, congelador, gabinetes, gavetas. De esta manera puede saber que es lo que necesita exactamente y no repetir productos innecesarios. Coma antes de comprar alimentos: si va con hambre comprará más de la cuenta. Busque sitios web donde comparar precios de productos básicos: A veces es bueno ir a dos supermercados, en uno se pueden comprar granos y cosas a granel y en otros alimentos especiales como la carne y quesos. Congele en casa o compre productos congelados: frutas, vegetales, y muchas proteínas animales duran más y mantienen sus propiedades nutricionales cuando se congelan. Uno dos días a la semana sin carne: Aunque le guste mucho la carne, reducir la ingesta de productos animales genera un gran ahorro económico y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer en el futuro, es más barato y hasta más sano. No pagues extra por conveniencia ni por practicidad: Tal vez es más fácil comprar queso rallado, o la Lechuga lista para ensalada, pero eso tiene un costo adicional, trate de hacerlo usted mismo. Prepare porciones extra: si hacen frijoles, lentejas, o pollo, siempre es útil preparar un poquito más, congelarlo y reservarlo para fin de mes o de quincena. Las marcas genéricas son igual de nutritivas: No solo las marcas famosas existes, las genéricas le aportan los mismos nutrientes y le ahorra dinero.

Es importante que dentro del plan y compras vayan alimentos que vayan a darle nutrientes y un estilo de vida saludable, y que si no está claro cómo iniciar o llevarlo a su vida que busque un especialista en nutrición que le de una guía para que toda la familia pueda mantenerse saludable sin afectar el presupuesto familiar.