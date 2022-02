Se espera que en el 2025 unos 18.000 costarricenses sufran cáncer

21 Febrero 2022

En el 2019 Costa Rica llegó a tener 24.292 defunciones, de las cuales 5.501 fueron por cáncer, lo que lo constituye en la segunda causa de muerte entre los costarricenses. Esta enfermedad sigue al acecho de la salud de las personas pues en el 2020 se registraron 13.139 casos nuevos y, en 3 años, tendremos un incremento de 4.806 casos, para alcanzar casi 18.000 registros en total, según la Organización Mundial de la Salud.

Para los especialistas oncológicos del Centro de Radioterapia Siglo XXI el reto es lograr que la mortalidad de esta enfermedad disminuya, ofreciendo alternativas de tratamiento confiables como la radioterapia, e instando a la población a disminuir los factores de riesgo que impulsan el desarrollo de esta enfermedad.

La tasa de mortalidad según la edad es menor a 11 entre los 0 y 35 años, pero a partir de los 36 años el panorama cambia. 102 personas mueren por 100.000 habitantes entre los 36 y 64 años.

“Las muertes por cada cien mil habitantes en relación a la edad se disparan en pacientes mayores de 65 años, ya que se presenta una tasa de mortalidad de 816 por 100 mil habitantes”, explicó el oncólogo radioterápico, doctor Arnoldo Zúñiga, de Radioterapia Siglo XXI.

En las mujeres encabeza la lista de mortalidad el cáncer de mama, con 366 muertes en el 2019. En segundo lugar, el cáncer de estómago 201, colón 173 y cérvix con 104. En los hombres el cáncer de próstata fue el que cobró más vidas: 428 hombres. En segundo lugar, el cáncer de estómago con 351 fallecidos y en tercer lugar el cáncer de pulmón con 213, seguido por colón con 146; e hígado con 97 muertes.

Radioterapia: un tratamiento aliado contra el cáncer

La radioterapia se usa para tratar el cáncer y el criterio médico puede ser curativo, para impedir que regrese el tumor o detener, así como para hacer más lento su crecimiento.

Para los pacientes con cáncer la radioterapia se ha convertido en uno de los tratamientos más seguros y efectivos. Sin embargo, existen muchos temores entre los pacientes que se someten a este tipo de tratamientos.

El doctor Zúñiga explica, por ejemplo, que con los equipos de Radioterapia Siglo XXI se logra una elevada precisión que permite minimizar la radiación recibida por los tejidos que rodean al tumor mientras se administra el tratamiento. Tampoco el paciente emitirá radiación ni tiene necesidad de aislarse.

“Con los tratamientos de radioterapia el paciente no porta ninguna fuente radiactiva y por tanto no la emitirá en ningún momento. En algunos casos, la calidad de vida del paciente no se ve muy afectada por lo que puede mantener su vida personal y profesional”, aseguró el oncólogo de Radioterapia Siglo XXI.

Ventajas de la radioterapia

La radiación incidiendo sobre el cuerpo no duele, pero el efecto que posteriormente tendrá sobre el tejido dependerá del tratamiento y de la zona a tratar, por lo que en algunos casos se requieren analgésicos.

No requiere internamiento hospitalario ni anestesia.

No genera radiación. No hay ningún riesgo asociado a que el paciente se acerque a cocinas, microondas, ordenadores, etc. La única recomendación al respecto es evitar el sol directo en la zona de radiación.

No afecta otras partes del cuerpo: la tecnología actual permite impartir el tratamiento controlando con gran precisión la posición y forma del tumor en el cuerpo del paciente sin afectar otras zonas.

No produce perdida de cabello: la radioterapia es local, esto evita la caída del cabello en la mayoría de los casos, pues todo depende de la localización del tumor.

No indispone con náuseas ni vómitos, excepto en algunos tratamientos abdominales, como dificultad deglutoria por la inflamación del esófago, tos por la irritación de los conductos respiratorios; y a nivel abdomino-pelviano irritación intestinal con episodios de diarreas. Todas estas sintomatologías son totalmente tratables y transitorias.

“El paciente sometido al tratamiento radiante puede seguir su vida cotidiana sin sufrir modificaciones, o parcialmente y, en el caso de no poder, va a depender de la evolución de su padecimiento y la región a irradiar. El tratamiento consiste en asistir al Centro de Radioterapia diariamente, una cantidad de días determinados por el médico”.

¿Cómo prevenir el cáncer?

De acuerdo con el Dr. Zúñiga el riesgo de cáncer puede reducirse evitando consumir tabaco, manteniendo un peso corporal saludable, comiendo una dieta saludable en a que se incluyan frutas y verduras, realizando actividad física de forma regular, evitando el consumo nocivo del alcohol y mantener el adecuado registro de vacunas.

“El cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo, casi 10 millones de fallecimientos en 2020, de ahí que teniendo un estilo de vida saludable ayudará a mejorar los riesgos de padecerlo”, puntualizó el Dr. Zúñiga.