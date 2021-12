En noviembre se recuperó el 88% de las cirugías pendientes

13 Diciembre 2021

Según la CCSS, durante este mes se realizaron 14.477 operaciones siendo la cifra más alta desde el inicio de pandemia.

La Caja Costarricense de Seguro Social reporta un fuerte avance en la programación de cirugías en todo el país, con lo cual en noviembre se registró la recuperación del 88% de cirugías, este dato en relación con la capacidad operativa institucional en condiciones normales.

Este porcentaje es el más alto alcanzado en lo que llevamos de la pandemia, pues en octubre se había llegado al 70%, y significa la realización de un 18% más de cirugías realizadas en noviembre, la cifra más alta por mes desde el comienzo de las medidas sanitarias.

Para la coordinadora de la unidad técnica de listas de espera Dra. Marny Ramos Rivas esta cifra demuestra la gran capacidad de la institución para volver a tener gran ritmo de operaciones en correspondencia con la mejora de las últimas semanas en la tasa de contagio de covid-19.

“Esto es importante porque evidencia que la Caja tiene gran capacidad de reaccionar rápidamente para actuar apenas hay oportunidad de hacer los procedimientos bajo las estrictas medidas de seguridad para los usuarios”, afirmó la doctora.

El gerente médico Dr. Randall Álvarez Suarez se muestra complacido por esta respuesta de los equipos de salud y aprovechó el anuncio para solicitar a los usuarios estar preparados porque los servicios estarán llamando a las personas para citarlas para las cirugías y les pide actuar rápido si se presenta la oportunidad.

“Todo momento es oportuno para operarse y continuar con la rehabilitación, por eso les pido estar atentos y corresponder con el esfuerzo de los equipos de salud: por favor no pierdan las citas y, si por alguna razón, no pueden operarse en los próximos días, díganlo directamente desde el primer llamado para que no se pierdan oportunidades en quirófano por cancelaciones de pacientes” afirmó el gerente, señalando un aspecto presentado en años anteriores.