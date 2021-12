CCSS brinda recomendaciones nutricionales para vivir las fiestas navideñas, fin y principio de año sin excesos

Cuidar la alimentación en navidad y fin de año es primordial para evitar complicaciones de fondo en su salud.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace un llamado a la población para que, en tiempos festivos como navidad y fin de año, tengan una alimentación variada, natural, sin excesos ni remordimientos y de esta manera cuiden de su salud.

La doctora Maricruz Ramírez Dileoni, nutricionista de la Coordinación Nacional de Nutrición mencionó que lo importante es que las personas aprendan a reducir y balancear las porciones de alimentos que consumen durante el día, estableciendo tiempos de alimentación e ingerir bastante agua.

Dentro de las sugerencias están: hacer 5 tiempos de comida al día, comer variado aumentando el consumo de frutas, verduras y ensaladas que durante estos días se dejan de lado; comer carnes y pescados sin grasa preparados a la plancha, horno o al vapor y evitar frituras que aportan un extra de grasa a los alimentos.

Ramírez Dileoni añadió que hacer ejercicio y mantenerse activo durante el día es importante, así como controlar las emociones que acompañan estas épocas para evitar comer de más.

La institución advierte principalmente a las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión u obesidad a que mantengan buenos hábitos para alimentarse en estas épocas, así como a no abandonar su tratamiento farmacológico y no olvidar acudir a las citas médicas.

Con el fin de rescatar las tradiciones costarricenses y la unión familiar que enmarcan estas fechas, se mencionan las siguientes recomendaciones nutricionales para disfrutar de los platillos que más gustan, sin remordimientos:

El tamal

Es un platillo tradicional que suele contener todos los grupos alimentarios, su base se compone de maíz, contiene leguminosas como los garbanzos, arvejas, alguna fuente de proteína animal como el cerdo o pollo y vegetales como el chile, zanahoria, entre otros, al estar compuesto de forma tan completa, puede consumirse como plato principal durante el almuerzo o cena, pudiéndosele adicionar una ensalada o un picadillo de vegetales.

Aunque el tamal usualmente viene en piña (dos juntos), procure comer solo uno a la vez ya que, al ser completo, dos juntos representan un exceso de calorías para una sola comida.

Consejos para preparar un tamal saludable

Desgrase el caldo de la carne que va a utilizar. Guárdelo en el refrigerador y deseche la capa de grasa que se forma encima. Utilice carne de pechuga de pollo en lugar de carne de cerdo. También puede agregarle garbanzos, cubaces, frijoles arvejas y vegetales como: hongos, berenjena, brócoli, coliflor y todos los que sean de su agrado. No adicione salsas, porque logrará aumentar la cantidad de sal del plato y esconder el sabor natural del tamal.

El queque navideño

El queque navideño es un postre que se consume en esta época. Para prepararlo de forma más saludable:

Endulce con puré de frutas en lugar de azúcar refinado

Utilice aceite vegetal en lugar de mantequilla

Agregue semillas y nueces en lugar de fruta confitada

No le agregue lustres

Consúmalo en pequeñas porciones

El rompope

El rompope es una bebida tradicional que se consume en esta época. Prefiéralo en pequeñas cantidades y recuerde que es una bebida alta en azúcar y grasas.

Las "bocas"

Sorprenda a sus familiares con bocadillos saludables y creativos, estos son preparaciones con exceso de nutrientes, ya que por su tamaño pequeño y fáciles de comer con las manos, podemos perder la cuenta de cuanto ingerimos.

Opciones saludables:

Nachos de maíz con dip de yogurt y albahaca

Tostadas pequeñas con queso mozzarella fresco y tomates

Vegetales a la parrilla

Pinchos de frutas

Muffins de huevo y espinaca

Copitas de pepino rellenas de dip de yogurt y perejil

La institución lo invita a disfrutar de las festividades y vivir las tradiciones costarricenses cuidando su salud.