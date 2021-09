Día Mundial del Corazón: un llamado al cuidado y la prevención

29 Septiembre 2021

De cara al Día Mundial del Corazón que se conmemora cada 29 de setiembre, la Dra. Melissa Rodríguez-Israel, cardióloga de MediSmart, hace un llamado a la prevención y el cuidado de pacientes cardiacos.

Para Rodríguez, este es un llamado importante ya que, la enfermedad cardiovascular es una de las más prevalentes, no solo a nivel mundial sino también en nuestro país y una de las principales causas de muerte.

Según explicó, conforme va aumentando la edad, va siendo un poco más prevalente. Aparte de esto, se va asociando a otros factores como lo son la hipertensión, la diabetes mellitus, el hipercolesterolemia, enfermedades también muy prevalentes en el mundo y en el país.

Por eso es tan importante tratar de prevenir estas enfermedades y cuidarse bastante para no llegar a desencadenar un evento coronario. Y es que, de todas las enfermedades coronarias, es decir que nos afectan el corazón, el inMelisfarto prevalece en un 58% de los casos.

Costa Rica no escapa de la mayoría de las estadísticas a nivel mundial y la enfermedad coronaria figura entre las mayores causas de morbi-mortalidad, esto significa que no solo va a dejar enfermo a un paciente y lo puede dejar secuelado y con algún requerimiento de atención, sino que también me va a aumentar el riesgo de muerte.

Cuidado especial. Adicionalmente, de cara al Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, que se celebra este 1º de octubre, la especialista de MediSmart invita a la vigilancia y compromiso con la salud cardiovascular de los adultos mayores del hogar.

Según explicó, la persona adulta mayor conlleva más cuidados, dependiendo de su funcionalidad, su capacidad de movilizarse, hacer ejercicio y su independencia en actividades básicas como cocinarse.

¿Es más o menos agresiva la enfermedad coronaria en adultos mayores? Esto dependerá del compromiso que tenga el paciente. Sin embargo, se sabe que estos pacientes muchas veces van a tener infartos silentes de los que usualmente se enteran por casualidad, por exámenes de rutina.

Recuerde que uno de los factores de riesgo para enfermedad coronaria es la edad. Por eso, siga las recomendaciones y prevenga estos males, llevando un estilo de vida saludable.