Controles anuales son claves para diagnóstico temprano de distintas enfermedades

05 Agosto 2021

Hospital Metropolitano ofrecerá nueva Jornada de Endoscopía Digestiva este sábado 07 de agosto, en su sede de Liberia.

Considerada como un adelanto importante en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales, la endoscopia ofrece muchos beneficios para la detección temprana de distintas patologías.

A través de este procedimiento, los médicos pueden detectar úlceras, pólipos, sangrados internos e incluso cáncer. También permite que se puedan obtener muestras de tejido para realizar biopsias, desobstruir áreas de bloqueo, y detener sangrados activos.

Según explicó Fabián Chaverri, gastroenterólogo de Hospital Metropolitano, la endoscopia digestiva o gastroscopia, se realiza con facilidad a pacientes, de manera ambulatoria y es una técnica sumamente segura.

“Uno no debe esperarse a tener una sintomatología en particular para empezar a realizarse estudios como estos de manera recurrente. Toda persona, de 40 años en adelante, debería realizarse una gastroscopia como forma de tamizaje y control, aunque no presente síntomas”, comentó el especialista.

Este es un procedimiento que realiza con mayor facilidad en la zona metropolitana del país. Sin embargo, como parte del compromiso de llevar salud de alto nivel, tecnología y asequibilidad a toda la población de Guanacaste, Hospital Metropolitano ofrecerá una nueva Jornada de Endoscopía Digestiva, este mes de agosto.

Si usted vive en Guanacaste y alguna molestia gastrointestinal aqueja su vida, aproveche esta oportunidad. La jornada se realizará con cita previa, este sábado 07 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La cita tiene un costo de ₡87.550, sin embargo, se contará con precios especiales para las personas que cuenten con el plan médico MediSmart. Para más información, puede comunicarse al teléfono 4000-3822 o por WhatsApp, al teléfono 8465-7484.