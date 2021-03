Guanacaste registra importante disminución de casos COVID-19 en este 2021.

29 Marzo 2021

Una de las razones puede ser aplicar al pie de la letra los protocolos de salud para la prevención de la propagación.

Por Silleny Sanabria Soto / Erika Fernández C.

A un año exacto del primer caso por COVID-19 detectado en el país, el virus sigue presente entre los costarricenses, sin embargo, en este 2021, Costa Rica ha tenido una disminución de casos equivalente al 5,3% a nivel nacional.

Las razones aún no son muy claras, sin embargo los expertos las atribuyen a un comportamiento normal de pandemia, y a la aplicación estricta de medidas sanitarias. Guanacaste es un claro ejemplo de que, con constancia, sacrificio y obediencia, los efectos del virus pueden llegar a contenerse.

Según el Dr. Wagner Picado, director de la Red Integrada Prestación Servicios Salud Chorotega, la pandemia COVID-19, desde sus inicios se mantuvo en constante crecimiento, teniendo los picos más altos de casos para los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Desde el primer caso del virus presentado en Guanacaste hasta el día de hoy, se confirmaron 10.815 casos, y actualmente, los cantones de la provincia no pasan los 100 casos activos, a diferencia de Liberia, en donde hay 304.

“Para este año 2021, el comportamiento de la pandemia registra en la Región Chorotega, una disminución de los casos activos que se ha mantenido hasta el momento, comportamiento que sigue el patrón nacional”, comentó el Dr. Pi- cado.

¿Qué se espera con la Semana Santa?

Según indicó el Director de la Región Chorotega, es importante mencionar que desde el inicio de la pandemia CO- VID-19, así como para la Semana Santa, tanto hospitales como áreas de salud de la Región Chorotega, se encuentran preparados y listos con áreas diferenciadas para la atención de COVID-19,

y además estarán disponibles según los horarios de atención de cada centro de salud. Así mismo, se mantiene la vigilancia activa de casos nuevos y el seguimiento de los mismos, procurando un abordaje oportuno según el nivel de atención.

“El comportamiento de la población durante la Semana Santa, tanto turistas nacionales como extranjeros, es visitar nuestra provincia, razón que puede incidir o propiciar una mayor circulación del virus, si no se usan las medidas de protección ya establecidas (distanciamiento social, uso de mascarillas, protocolos de estornudos, lavado de manos, etc.). Es frecuente además, que muchas familias guanacastecas alberguen a sus familiares y/o amistades que viven en diferentes localidades del país, aumentando la probabilidad de contagios, reiterando si no se usan las medidas de protección ya establecidas”, recalcó el Dr. Picado.