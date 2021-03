Clínica “Creciendo Juntos” celebra 10 años de brindar salud integral, preventiva y gratuita a niños, niñas y jóvenes.

25 Marzo 2021

42.400 pacientes han sido atendidos en medicina preventiva y psicología.

Servicio de psicología con gran relevancia durante la pandemia por afectaciones en la población.

Son 10 años desde que se inauguró la Clínica Creciendo Juntos en alianza con la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), un puesto de salud dedicado a la atención integral y preventiva de manera gratuita, para niños, niñas y jóvenes, menores de edad, de las comunidades de Carrillo en la provincia de Guanacaste. Durante estos 10 años, la clínica ha brindado atención médica a más de 42.400 pacientes en salud preventiva y psicología; y se han registrado aproximadamente 7.000 personas participantes en charlas de salud.

“La salud preventiva no era usual en las comunidades en las que Creciendo Juntos tiene incidencia, pues se llevaba a los niños, niñas o jóvenes a una consulta médica solo cuando el paciente se encontraba enfermo, sin atender en ningún momento la prevención. Celebramos 10 años de haber cambiado esta situación, gracias a la clínica y al personal que labora en ella”, indicó Elsa Bonilla, directora de Creciendo Juntos.

La Clínica nació gracias a la alianza conformada por el programa de relaciones comunitarias de Península Papagayo “Creciendo Juntos”, la fundación Children`s Well- Being y la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a la donación de un huésped del Hotel Four Seasons Costa Rica para el acondicionamiento del inmueble y los gastos operativos, del primer año, del centro de salud. De esta forma la clínica se volvió una realidad para el cantón de Carrillo.

“Esta alianza con Creciendo Juntos, ha logrado brindar atención integral a población que probablemente no acuda por diferentes razones a los servicios de atención de la C.C.S.S., logrando cumplir con el objetivo de la atención primaria como el recurso asistencial sanitario que atiende en primera instancia las diferentes dolencias físicas, psicológicas, agudas o crónicas, problemas de salud mental, o conflictos socio sanitarios de la población; es decir, convirtiéndose en puerta de entrada, que tiene la capacidad de articularse con la Red de servicios de Salud”, agregó la doctora Eva Edith Camargo, directora médica del Área de Salud de Carrillo.

Creciendo Juntos mantiene el seguimiento constante a las familias que utilizan los servicios que se brindan en la clínica, así como su correcto funcionamiento. También, la Asociación se encarga de coordinar campañas de salud, búsqueda de recursos adicionales, trámite de exámenes de laboratorio y medicamentos con la C.C.S.S., pago de los profesionales en salud, de las facturas de servicios públicos, de los suministros de limpieza y oficina y algunos de tipo médicos y viáticos para las campañas de salud.

Apoyo en momentos de crisis

Durante el último año de afectación por la pandemia por Covid-19, la clínica mantuvo su operación normal y el servicio de psicología tomó gran relevancia para las familias en esta época, dados los diferentes padecimientos que niños, niñas y jóvenes han desarrollado a causa de la emergencia sanitaria.

En el 2020, se atendieron 3.823 pacientes en el área de psicología, mayoritariamente con edades entre los 8 y los 12 años.

Entre los padecimientos más comunes atendidos durante la pandemia destacan:

Rasgos del trastorno ansioso: acompañados de insomnios, comer en exceso, comerse las uñas, miedos irracionales y problemas de conducta. Trastorno Obsesivo Compulsivo: varios pacientes con fobia a la situación, los niños no querían salir de la casa, ni tener el mínimo contacto con nadie por la contaminación, muchos niños tuvieron problemas con lavarse las manos constantemente y con el uso del alcohol en exceso e incluso estando dentro de la casa. Manejo de límites: el cual se dio aún más de lo común, por el estrés de los padres y de los niños al estar encerrados, personalidad desafiante en los niños y padres con impotencia. Problemas con atracones de alimentos, como parte de la ansiedad.

“Desde el momento en el que se creó el programa de relaciones comunitarias Creciendo Juntos, hoy Asociación, nuestro objetivo ha sido contribuir directamente al bienestar integral de las comunidades guanacastecas. Por medio de la gestión de alianzas público-privadas hemos logrado que, durante 10 años, de la clínica, esta visión se vuelva una realidad y estamos orgullosos de que este esfuerzo se vuelva aún más relevante en un contexto como el de la emergencia sanitaria”, aseguró Manuel Ardón, Senior Vice-President and Chief Operating Officer de Península Papagayo.

¿Cómo acceder a los beneficios que se ofrecen en la clínica?