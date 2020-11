Guanacaste presenta un 10% del total nacional de muertes por cáncer de próstata

26 Noviembre 2020

Al año 2019, hubo 42 hombres que fallecieron por esta causa en la provincia, de un total de 420 decesos en el país.

Silleny Sanabria Soto

El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado en hombres a nivel mundial.

Según el informe Globocan 2018, realizado por la Agencia para la Investigación del Cáncer (IARC, con sus siglas en inglés) y la cual pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que en el mundo existen en promedio más de un millón de nuevos casos de cáncer de próstata al año, con proyección de 29,3 por cada 100.000 habitantes.

Este turbio panorama para el género masculino se oscurece aún más en nuestro país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), confirman que al año 2018, los tumores localizados en la próstata ocupan el segundo lugar en incidencia entre los cinco tipos de cáncer más comunes detectados en los hombres (próstata, estómago, pulmón, colon y páncreas) y el primero en cuanto a mortalidad, en pacientes con más de 40 años.

Por su parte, el informe Globocan 2018, resalta que en Costa Rica, la cifra de casos supera a la mundial, con 57,7 por cada 100.000 habitantes. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el país hay un promedio anual de 1000 casos nuevos por año, cerca de cinco casos de cáncer de próstata al día, y además que al menos uno de cada 12 hombres podría desarrollar la enfermedad aún a sus 75 años.

Al 2019, datos del INEC indican que hubo 420 muer- tes en el país causadas por este tipo de cáncer, de las l año 2019, hubo 42 hombres que fallecieron por esta causa en la provincia, de un total de 420 decesos en el país.

Un enemigo silencioso que se puede prevenir

Los exámenes de sangre que identifiquen los ni­veles de antígeno prostá­tico y el examen físico el cual consiste en un tacto rectal con el fin de palpar la presencia de posibles tumores, son las prue­bas básicas para detectar si hay algún indicio de cáncer de próstata, pues este tipo de enfermedad usualmente no presenta síntomas en el paciente, y cuando los presenta es porque ya existe un cuadro avanzado de cáncer.

Según los especialistas de la CCSS, el momento idóneo para comenzar con los exámenes es a partir de los 40 años para el caso de hombres que tengan algún pariente cercano como padres o hermanos que hayan padecido la enfermedad, o de lo contrario a partir de los 50 años.

La prevención consiste en tener buena salud a lo largo de la vida: esto implica no fumar o dejar de hacerlo, hacer ejercicio, sobre todo no vivir sedentarios, es decir, no pasar la mayor parte de las horas del día sentado, alimentarse bien y variado, sobre todo, comer todas las frutas y verduras que pueda, con dieta rica en frutas y vegetales, baja en grasa, sal y carnes rojas.

Cantidad de defunciones por cáncer de próstata al 2019 Cantón Número de fallecimientos Liberia 7 Nicoya 13 Santa Cruz 6 Bagaces 2 Carrillo 3 Cañas 6 Abangares 2 Tilarán 2 Hojancha 1 Nandayure 0 La Cruz 0 Total 42

Fuente: INEC