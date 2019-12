Guanacaste ocupa una de las tasas de mortalidad más altas del país por ECNT

Escrito por Silleny Sanabria | 17 Diciembre 2019

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), han ocupa­do las primeras causas de muerte y discapacidad no solo en el mundo sino también en Costa Rica. Su incremento a través de los años es notorio, más su aten­ción, no ha sido prioritaria.

Por esta razón, la Organización Pana­mericana de la Salud (OPS) y la Orga­nización Mundial de la Salud (OMS), han impulsado la Estrategia Regional y la Estrategia Mundial para la prevención y control de las ECNT, que involucra e incita a países como Costa Rica a generar un plan de acción.

En el país, el Ministerio de Salud con el apoyo de ambas organizaciones, elaboró la Estrategia Nacional para el abordaje inte­gral de las ECNT y Obesidad, 2013-2021, con la cual se pretende reducir la morbili­dad, la mortalidad prematura y la discapa­cidad causada por este tipo de deficiencias en la salud, que afectan en especial a la po­blación de 30 a 69 años, y la cual presentó el 55% del total de muertes ocurridas por esta causa, en el año 2012.

La Estrategia Nacional está enfocada en enfermedades tales como: el cáncer, car­diovasculares, cerebrovasculares, respira­torias crónicas, renales crónicas de causas desconocidas, y diabetes mellitus. Además define metas para definir los factores de riesgo como el tabaquismo, consumo ex­cesivo e inapropiado de alcohol, inactivi­dad física, obesidad, hipertensión arterial e hiperglicemia; pero además, el plan in­cluye lineamientos para el abordaje de los problemas en salud mental (depresión y ansiedad), la discapacidad, etc.

Al analizar la mortalidad originada por la Enfermedad Renal Crónica (ERC), por ejemplo, la Estrategia Nacional resalta a Guanacaste como una de las zonas con mayor incidencia en muertes causadas por este padecimiento. Al año 2012, la provin­cia presentó una mortalidad tres veces su­perior a la nacional y en cuanto a la distri­bución de la ERC por sexo en la población general, los hombres representan una so­bre mortalidad del 80%, porcentaje que se incrementa en los grupos de 20 a 39 años y 40 a 59 años.

Actualmente la región de Guanacaste tie­ne la mayor incidencia por ERC, especial­mente en la población agrícola del sexo masculino, lo que ha alertado a las autori­dades a realizar estudios para establecer la causa del problema.

Otra de las muertes prematuras destacadas en el país, es el cáncer, el cual aportó la mitad del porcentaje total (20%) causado por ECNT. Los tipos de cáncer que presen­taron una mayor tasa de mortalidad prema­tura fueron: el gástrico, el cáncer de mama, cérvix y próstata.

Se atribuye también como una de las cau­sas de muerte a la enfermedad isquémica del corazón, la cual causó un promedio de 34,24% defunciones por año, siendo mayor en el sexo masculino; además la diabetes mellitus, la cual provoca alrededor del 40% de fallecimientos antes de los 70 años.