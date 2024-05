Más de 60 mil personas padecen celiaquía en Costa Rica, 7 de cada 10 no saben que tienen la enfermedad

16 Mayo 2024

Especialistas recalcan que la celiaquía no es una elección o preferencia, es una patología crónica.

El 70% de los diagnósticos de la enfermedad celiaca se producen en personas mayores de 20 años.

San José, Costa Rica. Cada 16 de mayo se recuerda el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, con el objetivo de generar conciencia y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, que, según los especialistas, es silenciosa y sus síntomas se pueden confundir con otras patologías.

La celiaquía es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico reacciona contra el gluten, una proteína presente en el trigo, cebada, centeno y otros cereales relacionados, provocando un daño en el revestimiento del intestino delgado, lo que dificulta la absorción de los nutrientes. Según estimaciones de la Asociación Pro-Personas Celíacas (APPCEL), hay alrededor de entre 60 mil y 70 mil personas diagnosticadas con enfermedad celíaca en Costa Rica.

“Puede aparecer en cualquier momento de la vida, ya que nacemos con una predisposición genética a esta enfermedad. Sin embargo, 7 de cada 10 personas no saben que tienen la enfermedad y el 70% de los diagnósticos se producen en personas mayores de 20 años. Por eso recalcamos la importancia de aumentar la sensibilización sobre esta enfermedad, ya que no es una preferencia o un estilo de vida, es una patología que si no se atiende, puede aumentar incluso el riesgo de tumores principalmente del tracto gastrointestinal”, explicó el Dr. Manfred Aguilar, gastroenterólogo de la Clínica Equilibrium.

Síntomas más comunes:

Diarrea crónica.

Distensión abdominal.

Pérdida de peso.

Aumento de gases intestinales.

Anemia.

Dolores abdominales.

Con respecto a cómo se diagnostica la enfermedad, el especialista explica que uno de esos exámenes es la gastroscopía para realizar una biopsia especial y de esa forma confirmar el diagnóstico, para luego evaluar con los exámenes de laboratorio necesarios en cada caso y dar el seguimiento respectivo.

“El tratamiento más importante es una dieta estricta, ya que la persona dejará de tener síntomas, sin embargo, si se vuelve a consumir gluten, el sistema digestivo se alterará nuevamente. La dieta permitirá compensar los nutrientes que se dejan de consumir, así como también valorar las deficiencias vitamínicas, por el proceso de mala absorción que se puede presentar”, mencionó Aguilar.

El gastroenterólogo recalca además, que se estima que el 70% de las personas celíacas están todavía sin diagnosticar, de ahí la importancia de estar atentos a cualquier síntoma, ya que pueden ser variados en tipo e intensidad.

Según los especialistas por el momento no existe un tratamiento que evite los efectos del consumo de gluten o prevenga la aparición de la celiaquía. Por esa razón, recuerdan evitar la contaminación cruzada, que se produce cuando los alimentos sin gluten entran en contacto con alimentos que contienen gluten o con utensilios de cocina y superficies que se han utilizado para prepararlos.