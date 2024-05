UNA Y CCSS buscan mejorar servicios de cardiología y cirugía cardiovascular mediante impresiones en 3D

08 Mayo 2024

En el Edificio de Física Médica Aplicada de la Universidad Nacional fue el punto de encuentro entre la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la M.Sc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el Rector de la Universidad Nacional (UNA), el M.Ed. Francisco González Alvarado, junto con autoridades y miembros de ambas instituciones.

El objetivo fue analizar los alcances, avances y oportunidades futuras relacionadas al proyecto “Strengthening the diagnostic and treatment capacities of heart disease through the implementation of cutting-edge technologies” COS6028, el cual es coordinado por el Departamento de Física de la Universidad Nacional, con el financiamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y con contraparte de la UNA.

Este proyecto busca mejorar las capacidades de diagnóstico en los servicios de cardiología y cirugía cardiovascular de la CCSS, específicamente del hospital San Juan de Dios y el hospital Nacional de Niños, mediante tecnologías de última generación en tomografía computarizada e impresión 3D.

Para la presidenta de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, este tipo de alianzas permiten impulsar las fortalezas de ambas instituciones y que al final quien salga beneficiado sea el usuario porque recibirá un servicio más oportuno y siempre con altos niveles de calidad.

“Tenemos enfrente una enorme oportunidad para producir localmente insumos que son muy valiosos en la atención de enfermedades cardiovasculares. Con esto podemos marcar una diferencia real en la calidad de vida de miles de personas” aseveró la jerarca.

Además, de acuerdo con Francisco González, rector de la UNA, “amparados en un convenio de cooperación existente entre ambas instituciones se avanzará para que, en el corto plazo, se impulsen y concreten nuevas acciones orientadas hacia la formación de profesionales para el área de salud, y proyectos de investigación que beneficien a la sociedad costarricense, y como en este caso, la posibilidad de atención a las listas de espera en el campo de la cardiología”.