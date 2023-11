Pacientes de cáncer del Hospital México recibirán tratamientos de radiocirugía robótica gracias a adjudicación a Centro de Radiocirugía Robótica

23 Noviembre 2023

Centro de Radiocirugía Robótica proyecta dar el servicio de radiocirugía robótica a 300 pacientes de forma anual; es decir, casi un paciente al día, con lo que apoyará a la reducción de listas de espera en el servicio de oncología del Hospital México.

La radiocirugía es un tipo de tratamiento que utiliza radiación de alta intensidad, pero suministrada a través de un equipo de alta tecnología de forma robótica para que sea muy precisa y reduciendo los efectos secundarios.

300 pacientes de cáncer por año y que reciben consulta actualmente en el Hospital México, podrán recibir tratamientos de Radiocirugía Robótica para atender su padecimiento a partir de noviembre del 2023. Esto gracias a una reciente adjudicación que realizó este Hospital al Centro de Radiocirugía Robótica, clínica especializada en tratamientos de tumores mediante radiocirugía y radioterapia de alta tecnología.

La Radiocirugía Robótica es un tipo de tratamiento que utiliza radiación de alta intensidad, pero suministrada a través de un equipo de alta tecnología de forma robótica, conocido como CyberKnife. Este equipo lo que hace es otorgar esta radiación de una forma muy precisa, considerada sub-milimétrica, al paciente, permitiendo irradiar únicamente el tumor sin afectar los órganos sanos cercanos.

El Dr. Jovel Rojas, gerente general del Centro de Radiocirugía Robótica, explicó que este tratamiento permite alcanzar dos efectos muy positivos para el paciente. Uno es que la Radiocirugía Robótica tiene una efectividad en el tratamiento muy alta. El segundo, es evitar irradiar el tejido sano circundante al tumor, con lo cual no se afectan las células sanas. Con ello, además, se genera una menor cantidad de efectos secundarios en el paciente y se refuerza también la efectividad del tratamiento.

Añadió que, entre los tipos de tumor que se podrán tratar están tumores a nivel cerebral, y cáncer de pulmón. También tumores a nivel de la columna vertebral, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, y cáncer de riñones. Incluso, cáncer de próstata. Esto tanto si son tumores primarios; es decir, se desarrollaron inicialmente en esos órganos del cuerpo, o si realizaron metástasis.

“La licitación es por un año renovable a tres años más. Es decir, los pacientes, desde este momento y durante los próximos cuatro años, podrán estar tranquilos de que recibirán el mejor tratamiento, que no es invasivo, es indoloro, y que, además, se da de una forma muy rápida y efectiva. Es importante señalar también que la Radiocirugía Robótica es un tratamiento completamente ambulatorio por lo que el paciente no deberá estar internado. Además, aunque el tratamiento utiliza el término radiocirugía, no implica realizar ningún corte, uso de bisturí o cirugía”, dijo el Dr. Rojas.

En este sentido, el Dr. Rojas, gerente general del Centro de Radiocirugía Robótica, añadió que, para esta licitación, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), realizó un extraordinario esfuerzo para sacar y definir un presupuesto anual que cubra todas las radiocirugías que necesite el Hospital para sus pacientes a lo largo del año.

“Esta adjudicación, también permite que los pacientes beneficiados tengan tratamientos de radiocirugía en tiempos más cortos. Ello ya que todo el proceso administrativo de las licitaciones individuales que se realizaba anteriormente, se eliminan con esta nueva licitación a demanda. Esto significa que todas las radiocirugías que requiera el Hospital México para sus pacientes, las va a poder solicitar directamente, sin realizar trámites administrativos extenuantes”, dijo el Dr. Rojas.

Para el proceso de solicitud de tratamientos de Radiocirugía Robótica, lo primero que se realiza es una evaluación de cada paciente por parte de los especialistas del Hospital. Los pacientes que los médicos consideren que sí requieren radioterapia o radiocirugía robótica, serán referidos al Servicio de Radioterapia del Hospital México, es allí donde un comité analizará todos los casos y definirá si ese paciente es candidato a la radiocirugía o no. Si son candidatos, en menos de una semana, ya estará asignado al paciente para que sea tratado en las instalaciones del Centro de Radiocirugía Robótica, ubicado en La Uruca.

Capacitación a Servicio de radioterapia del Hospital México

El Dr. Rojas comentó que, recientemente, funcionarios del Centro de Radiocirugía Robótica realizaron una primera capacitación a todo el Servicio de Radioterapia del Hospital México, incluyendo Hematoncológica, para que conozcan más la forma de utilizar este servicio.

“El objetivo de esta primera capacitación, es darles las bases a los especialistas del Hospital México para que conozcan mejor esta nueva técnica de radiocirugía robótica que está disponible en el país”, mencionó el Dr. Rojas.

En la capacitación participaron, aproximadamente, 50 especialistas del Hospital. Adicionalmente, el Centro de Radiocirugía Robótica proyecta realizar capacitaciones adicionales al Servicio para ampliar el conocimiento de los especialistas en este nuevo tratamiento y pueda convertirse en un aliado de los médicos para reducir listas de espera en el área de Oncología, y brindarles la mejor atención posible a los pacientes

Precisamente, el gerente general del Centro, comentó que, parte del compromiso con la salud del Centro de Radiocirugía Robótica, es la educación médica continua. En esta línea, esta es la primera de muchas charlas que vamos a tener. Además, estos encuentros nos permiten evaluar casos, y no solamente compartir lo que hacemos en el Centro, sino también ver los resultados que estamos teniendo a más de un año”, mencionó el Dr. Rojas.

“Los pacientes del Hospital México pueden, con toda confianza ahora, preguntarle a su médico si su caso aplica para radiocirugía robótica. El médico, evalúa si es aplicable, o, incluso, le aclara si no lo fuera. La intención también es que ahora los pacientes tengan mayores alternativas efectivas de tratamiento para sus padecimientos”, concluyó el Dr. Rojas.

Desde el inicio de operaciones en Costa Rica, el Centro de Radiocirugía Robótica ha tratado a más de 800 pacientes con diversas afectaciones de cáncer.