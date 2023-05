Cerca del 35% de la población de Centroamérica y Caribe padece de presión alta

17 Mayo 2023

Se estima que 1 de cada 4 personas padece hipertensión.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Centroamérica y el Caribe, una de cada 4 personas padece de hipertensión, lo que corresponde al 34,4% de la población. Solo en Costa Rica, las personas hipertensas representan el 37,8%, según la OPS.

Ante estas cifras y en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), hace un llamado a crear conciencia y velar por mantener una presión arterial sana a través de la adopción de un estilo de vida saludable.

Según directrices de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presión arterial debe mantener un rango de presión sistólica y diastólica igual o menor a 120/80 mmHg. Aquellos rangos mayores a 139/89 se calificarán como hipertensión y podrían ocasionar infartos y derrames.

Para el doctor Daniel Bustos, Director Médico de Centroamérica y el Caribe de Pfizer, la hipertensión representa uno de los mayores peligros ya que se trata de lo que él califica como el enemigo silencioso. “La hipertensión no duele, no nos molesta, no nos damos cuenta que la tenemos hasta que el padecimiento se está saliendo de control, y se evidencia la relación de la hipertensión y la enfermedad cardiovascular”.

Uno de los datos más importantes que señala el doctor Bustos, es el aumento de los índices de hipertensión en la región en las últimas décadas. Mientras que hace 20 años se encontraba entre el 12% y 13%, hoy las cifras se triplican.

Factores multisectoriales aumentan las probabilidades de padecer hipertensión

Existen una serie de factores multisectoriales que influyen en la salud de las personas. Algunos de estos factores no son modificables tales como el género, en donde las mujeres son más propensas a ser hipertensas, la edad y el historial genético. Sin embargo, si hay otras características propias de la región que influyen en los altos índices.

Las estadísticas disponibles estiman que el 60% de la población presenta sobrepeso u obesidad; esto demuestra que la región ha adoptado medidas poco beneficiosas para la salud tales como la falta de ejercicio y malos hábitos alimenticios.

Para Victoria Brenes, Directora Ejecutiva de Fedefarma, es vital que todo el sector salud continue generando campañas de información que en primer lugar, eduquen a la población sobre la prevalencia de la enfermedad, y en segundo los motive a adoptar estilos de vida saludables.

Además, Brenes reconoce el aporte de la industria no sólo en la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas, sino también en la formación de profesionales que cuenten con información actualizada sobre la hipertensión.

Para evitar presentar índices fuera de lo indicado, se recomienda seguir las siguientes acciones: