Costa Rica será sede del VI Congreso Iberoamericano de síndrome de Down

11 Enero 2023

El congreso internacional se realizará por primera vez en Costa Rica del 23 al 25 de febrero del 2023.

El evento tendrá la participación de especialistas en medicina, salud mental, educación inclusiva, inclusión laboral, entre otras áreas.

Ya están abiertas las inscripciones.

La Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (ASIDOWN) –organización sin fines de lucro conformada por personas con síndrome de Down y sus familias– estará a cargo del VI Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down del 23 al 25 de febrero de 2023 en el Hotel Real Intercontinental, San José.

El Congreso, declarado de interés público por la Presidencia de la República, tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo sobre las necesidades de la población con síndrome de Down en educación, salud, envejecimiento y trabajo. Además, pretende ser un lugar de difusión de innovaciones en temas educativos, médicos y sociales para este colectivo y sus familias.

Por su temática enfocada en la educación inclusiva, avances en temas de salud y calidad de vida de las personas con síndrome de Down, que traerá a exponentes reconocidos a nivel mundial, el Ministerio de Educación tomó la decisión de declarar el Congreso como un espacio de interés educativo. Así mismo, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) declaró este congreso de interés institucional.

Estas declaratorias facilitan los permisos para que educadores, personal de salud y afines de todo Costa Rica puedan asistir al evento. “Este Congreso es una gran oportunidad para conectar con personas con síndrome de Down de toda Iberoamérica, sus familias y expertos de categoría mundial. A través de este tipo de actividades tenemos la oportunidad de crecer como madres, padres, profesionales, de manera que nuestra lucha por una sociedad más inclusiva esté cada día más cerca a su objetivo. Por eso, invitamos para que las personas participen activamente en esta edición que estamos realizando en Costa Rica”, comparte Rosette Kleiman, Presidenta de ASIDOWN.

En 2019, la Asociación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN) seleccionó a Costa Rica y a ASIDOWN como organizadores del sexto congreso debido al profesionalismo que demostraron en el Congreso Nacional de 2016. El Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down se ha realizado en el pasado en España, Argentina, Colombia y México.

“El Congreso de 2016 fue una experiencia inolvidable, el nivel de los expositores, la organización pensada hasta el más mínimo detalle; pero, sobre todo, la participación de familias y las personas con síndrome de Down como protagonistas. Hoy estamos a la puerta de un desafío aún mayor, las ganas y el entusiasmo son las mismas, la experiencia acumulada mayor, lo cual me llena el corazón sabiendo que viviremos una experiencia nuevamente inolvidable”, comparte Marcelo Varela, Vicepresidente de FIADOWN.

Las actividades se dividirán en tres días

El primer día tendrá tres pre-congresos simultáneos dirigidos a profesionales de las áreas de 1) educación, 2) salud, y 3) vida adulta y envejecimiento de las personas con síndrome de Down. El segundo y tercer día habrá dos congresos simultáneos: uno general, dirigido a familias y profesionales y un segundo congreso para jóvenes y adultos con síndrome de Down (mayores de 16 años).

Congreso de interés social

El deseo de ASIDOWN es que la mayor cantidad de personas que necesitan aprender durante este evento, puedan acceder al mismo. A través de patrocinios y con parte de la cuota de inscripción, se estará patrocinando a algunas familias de escasos recursos de toda Costa Rica.

Quienes deseen participar pueden inscribirse en la página del Congreso: https://www.fiadown.org/vi-congreso-iberoamericano-sobre-sindrome-de-down-inscripcion es/ o informarse llamando al teléfono 8755 2328.