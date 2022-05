“La Hija del Maíz” y de sangre Chorotega está al mando de cartera cultural de Costa Rica

24 Mayo 2022

Por: Silleny Sanabria Soto.

¿Quién es doña Nayuribe?

Nayuribe Guadamuz Rosales es una “hija del maíz”, así me describo y de hecho me gusta ponerme un seudónimo que es Nayuribe del Diriá (un cacique del paraje Diriá que hoy es Santa Cruz). Esta mujer es una mujer que se cría en un pueblo llamado Santa Cruz, ahí paso mis años de niñez y me rodeo de una rama muy linda para mí que es la música.

Mi nombre obedece a que mi padre fue un folclorista y me puso un nombre indígena Chorotega de la lengua Náhuatl. Mis hijas se llaman Nayarit y la otra Xotchilt. No tuve un hijo varón, pero siempre soñé con ponerle Nicoa.



¿De dónde surge su pasión por la música, la cultura y el folclor?

La mayoría de mis tíos porque la mayoría de mis tíos y familiares son músicos y tienen una vena artística. Mi padre que en paz descanse Casimiro Guadamuz de la O un folclorista que rescata la cultura y las tradiciones, fue uno de los primeros corresponsales de La Nación en su momento, por lo tanto, tenía una relación exquisita y muy sublime y defensor de las tradiciones y la cultura.

Estudio Música en la etapa básica de música de Santa Cruz, me desenvuelvo en este ámbito tocando guitarra, piano y también participo en los grupos de bailes folclóricos con la maestra Marlen Contreras, y ahí aprendo a vibrar al son de la danza, a sentir, a nutrirme de estos bailes, porque realmente cuando uno escucha la marimba uno se convierte y se transforma. Participo además en el colegio en oratoria, en poesía, ganando concursos y preparándome en eso sin saber que eso también llena mi alma y mi ser de una u otra forma, porque en Santa Cruz todo esto es parte de nuestra cotidianeidad.

Todo esto me inspira a continuar mis estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica y pues ahí empiezo estudios más serios y formales en la Música con piano, tuba, viola, guitarra. Esto me abre las puertas para iniciar como profesora de Música en el Colegio Artístico del Profesor Felipe Pérez Pérez como Profesora de Piano y en el Colegio Técnico Profesional de Liberia, fueron mis primeros pasos como Docente, lo que fue un reto lindísimo.



¿Qué otros estudios han llevado?

Continúo preparándome estudiando, saqué una Licenciatura en Docencia en la UNED, otra Licenciatura en Administración Educativa en la U Latina, lo que me permite abrirme espacios como Asistente de Dirección realizando la labor administrativa, saqué una Maestría es Administración Educativa, otra en Psicopedagogía y así asumo labores de Direcciones de Colegios de Secundaria, fui Directora de los Colegios 1-2-3, del Instituto de Guanacaste, y asumo retos de tener la supervisión educativa en la Dirección Regional de Liberia y Santa Cruz por un lapso de 13 años, este fue un roll muy determinante en el MEP. Concurso como Directora Regional de Educación y logré tener el máximo puesto jerárquico a nivel regional; ya tengo 22 años en la gestión pública.



¿De qué forma se cultiva la cultura en Guanacaste desde su experiencia?

Nunca he dejado de lado el amor por la cultura y el arte, formo parte de las comisiones de Vivamos la Guanacastequidad, en donde en cada proceso se vive la idiosincrasia guanacasteca. Para nosotros tener una marimba en cada centro educativo de Guanacaste es muy importante, así como tener equipo tecnológico, la marimba es fundamental.

Nos comprometemos con ir desarrollando en cada centro educativo, el despertar en los estudiantes ese amor por la cultura y conservar nuestras tradiciones y folclor. Tener los brazos abiertos en la globalización, pero teniendo los pies enterrados en nuestras raíces y ancestros. La educación me ha permitido articular un todo en común en la cultura.



¿De qué forma considera que incidirá su sangre Chorotega en su nueva gestión y de qué forma podrá fortalecer la cultura en la provincia?

Me identifico como una mujer de un temple fuerte y de decisiones firmes bajo el respeto a la legalidad, y como una mujer que no le teme a los retos, siempre adelante, con fuerza, con energía y con convicción; entonces esa sangre Chorotega caracterizada por ser enérgicos y tener esa fuerza para enfrentar lo que se viniera, eso me define mi sangre Chorotega. El hecho de que sea guanacasteca no me quita, todos merecemos oportunidades en la vida, y debemos quitar ese estigma de que las personas de las provincias no tenemos oportunidades de crecer, con el trabajo, esfuerzo y profesionalismo tras mucho estudio se puede lograr. Esto me ha permitido tener un bagaje profesional que me ha dado la posibilidad de ser Ministra de Cultura y Juventud, que es un sueño maravilloso, que lo decreté y estoy muy feliz de asumir el reto.



¿Hay retos específicos para la provincia de Guanacaste?

Vamos a articular muchos proyectos, pero además de “jalar a donde también le jala el corazón”, me debo también a todas las provincias y le estaré brindando ese apoyo a la cultura del país.

Sobre el tema de la Declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial del Quijongo, ¿De qué forma reforzará la importancia de este instrumento?

Queremos hacer que no solo sea visto como un instrumento, sino dar oportunidades para que se pueda enseñar y afianzar la enseñanza de la interpretación del uso del Quijongo ya que de lo contrario irá desapareciendo. Debemos darle más fuerza y más vida desde la Dirección de la Gestión Sociocultural se debe seguir trabajando en transmitir a todas las nuevas generaciones el adecuado uso del Quijongo en nuestra niñez y nuestros jóvenes, pero esta declaratoria también es muy importante. Existe una guía para la construcción de la ejecución de este instrumento y creo que es hora de utilizarla para fortalecer el Quijongo y no sea solo un instrumento decorativo no solo de los guanacastecos sino del país.