Los empleados dicen que el trabajo híbrido los hace felices y más productivos, pero aún hay tarea por hacer para lograr que sea más inclusivo.

21 Junio 2022

El 82% de los empleados afirma que la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar les ha hecho más felices.

Un número similar (60%) siente que su productividad ha mejorado

El 76% afirma haber ahorrado dinero mientras trabajaba desde casa, en promedio, hasta 8,000 dólares al año.

6 de cada 10 empleados dice que la productividad y la calidad del trabajo han mejorado.

Sólo 1 de cada 4 empleados considera que su organización está muy preparada para el trabajo híbrido.



El trabajo híbrido ha ayudado a mejorar el bienestar de los empleados, el equilibrio entre la vida laboral y personal y el rendimiento en todo el mundo, de acuerdo con un nuevo estudio global de Cisco. Aunque las organizaciones se han beneficiado con un mayor nivel de productividad de los empleados, es necesario hacer más para construir una cultura inclusiva e integrar plenamente los acuerdos de trabajo híbrido para impulsar los niveles de preparación y mejorar la experiencia de los empleados.

El estudio de Cisco Employees are ready for hybrid work, and you? (Los empleados están preparados para el trabajo híbrido, ¿y usted?) reveló que seis de cada diez (61%) empleados creen que la calidad del trabajo ha mejorado. Un número similar (60%) considera que su productividad ha mejorado. Tres cuartas partes de los empleados (76%) también creen que su función puede desempeñarse ahora con el mismo éxito a distancia que en la oficina. Sin embargo, la encuesta realizada a 28.000 empleados de 27 países revela que sólo uno de cada cuatro piensa que su empresa está "muy preparada" para un futuro de trabajo híbrido.

"Está claro que el trabajo híbrido ha llegado para quedarse, y por una buena razón, ya que tanto los empleados como las empresas ven beneficios tangibles en los indicadores clave, desde la mejora del bienestar general de los empleados hasta la mejora de la productividad y el rendimiento laboral", dijo Mariano O’Kon, Director de Arquitecturas de Cisco para América Latina. "No obstante, sigue habiendo espacio a la hora de aprovechar plenamente las oportunidades de un futuro de trabajo híbrido, sobre todo en lo que respecta a la creación de una cultura inclusiva, la elaboración de estrategias de compromiso de los empleados y el despliegue de una infraestructura tecnológica que permita a las organizaciones estar listos como lo están sus empleados."



El trabajo híbrido ha mejorado varios aspectos del bienestar de los empleados.

La investigación de Cisco examinó el impacto del trabajo híbrido en cinco categorías de bienestar - emocional, financiero, mental, físico y social - más de tres cuartas partes de los encuestados (78 %) dijo que el trabajo híbrido y remoto ha mejorado varios aspectos de su bienestar.

El tiempo fuera de la oficina ha mejorado el equilibrio entre el trabajo y la vida privada para el 79 % de los empleados. Los horarios de trabajo más flexibles (62%) y la reducción significativa o total de los tiempos de desplazamiento (53 %) han contribuido a esta mejora. Casi dos tercios de las personas (64 %) ahorraron al menos cuatro horas a la semana cuando trabajaron desde casa, y más de una cuarta parte (26 %) de los encuestados ahorraron ocho o más horas a la semana.

El 45 % de los encuestados eligió "el tiempo con la familia, los amigos y las mascotas" como la principal opción para reinvertir este tiempo extra. Esto ha mejorado el bienestar social, con una mayoría significativa (73 %) que indica que el trabajo a distancia ha mejorado las relaciones familiares y la mitad (51 %) de los encuestados informan de que se han fortalecido las relaciones con los amigos.

Al momento de la encuesta, más de tres cuartas partes (76 %) de los encuestados consideraban que su bienestar financiero había mejorado porque podían ahorrar dinero mientras trabajaban a distancia. El ahorro promedio ha sido de algo más de 150 dólares a la semana, lo que supone unos 8,000 dólares al año. Un considerable 87 % ahorró en combustible y/o desplazamientos como una de sus tres principales áreas de ahorro, seguido por la disminución del gasto en comida y entretenimiento con un 74 %. Cerca de nueve de cada diez (86 %) creen que pueden mantener este ahorro a largo plazo, y el 69 % consideraría este ahorro a la hora de considerar un cambio de trabajo.

Además, más de dos tercios (68 %) de los encuestados creen que su forma física ha mejorado con el trabajo a distancia. Siete de cada diez (71 %) hacen más ejercicio cuando trabajan a distancia, con un aumento promedio de 130 sesiones adicionales al año. Un número similar (68 %) afirma que el trabajo híbrido ha tenido un impacto positivo en sus hábitos alimenticios.

Dada la mejora en varios aspectos del bienestar, una abrumadora mayoría (82 %) de los empleados afirma que la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar les ha hecho más felices. Más de la mitad (55 %) afirma que el trabajo híbrido ha contribuido a reducir sus niveles de estrés. Alrededor de un tercio (29 %) considera que el trabajo híbrido es más relajante y que el entorno laboral está menos presionado, mientras que el 27 % de los empleados atribuye la disminución del estrés a la mayor flexibilidad que ofrecen los acuerdos de trabajo híbrido.

Sin embargo, más de la mitad (55 %) cree que los comportamientos de microgestión (micromanagement) han aumentado con el trabajo híbrido y a distancia.



Replanteamiento estratégico y táctico para que las organizaciones se preparen mejor para el futuro del trabajo híbrido.

Con los evidentes beneficios del trabajo híbrido, el estudio muestra que casi tres cuartas partes (71 %) quieren una combinación de un modelo de trabajo híbrido a distancia y en la oficina en el futuro. Alrededor de una quinta parte (20 %) quiere una experiencia de trabajo totalmente a distancia, quedando sólo un 9 % que quiere ir a la oficina a tiempo completo.

Pero, existe incertidumbre sobre cómo los diferentes estilos de trabajo podrían afectar a la inclusión y al compromiso. Más de la mitad de los encuestados afirman que los que trabajan totalmente a distancia tendrán dificultades para relacionarse con sus compañeros (59 %) y con la empresa (57 %), en comparación con los que alternan el trabajo a distancia con el trabajo en la oficina. Además, la investigación concluye que la confianza será un elemento crítico que las organizaciones deberán gestionar: Mientras que el 71 % de los encuestados cree que su jefe confía en ellos para ser productivos cuando trabajan a distancia, un número menor (59 %) cree que se puede confiar en sus colegas para trabajar a distancia.

Estos resultados subrayan la necesidad de que una cultura inclusiva esté a la vanguardia del futuro del trabajo híbrido. Siete de cada diez (73 %) afirman que su empresa debe replantearse su cultura y su mentalidad para que el trabajo híbrido sea realmente inclusivo. Los cambios clave para apoyar a la fuerza de trabajo híbrida que los empleados desearían ver, incluyen una mayor flexibilidad en la definición de las horas de trabajo (60 % ) y un mayor énfasis en el bienestar de los empleados y el equilibrio entre la vida laboral y personal (60 %).

Al mismo tiempo, la tecnología seguirá siendo fundamental para hacer posible un futuro con una fuerza de trabajo cada vez más diversa y distribuida. Seis de cada diez (62 %) encuestados creen que tener problemas de conectividad con regularidad limita la carrera de los trabajadores remotos. Como resultado, el 84 % dice que la infraestructura de red es esencial para una experiencia de trabajo desde casa sin problemas, pero sólo el 68 % dice que su empresa tiene actualmente la infraestructura de red adecuada.

Más de tres cuartas partes (78 %) también creen que la ciberseguridad es fundamental para que el trabajo híbrido sea seguro, pero menos de dos tercios (65 %) dicen que su organización cuenta actualmente con las capacidades y protocolos adecuados. Sólo el 62 % cree que todos los empleados de su empresa entienden los riesgos cibernéticos que conlleva el trabajo híbrido, y el 68 % cree que los líderes empresariales están familiarizados con los riesgos.



Acerca del reporte

La pandemia mundial de COVID-19 ha cambiado la forma de trabajar de las personas. Con el trabajo híbrido y a distancia convirtiéndose en algo habitual, el estudio de Cisco. Employees are ready for hybrid work, are you? Descubre cómo les ha ido a los empleados en los últimos dos años y qué se necesita para que los empleados y las organizaciones prosperen en el futuro del trabajo híbrido. Comisionado por Cisco y realizado por Dynata, el estudio incluyó a 28,000 empleados a tiempo completo de 27 países, tocando todos los continentes excepto la Antártida. El estudio se realizó entre enero y marzo de 2022.