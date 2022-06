Una herramienta poderosa para un Papá tecnológico

08 Junio 2022

Modelos Cat® phones S42 H+ y S62 Pro brindan muchas facilidades para quienes desempeñan tareas en muchas sectores arquitectura, ingeniería, agricultura, mecánica, plomería y muchos otros ámbitos

El próximo 19 de junio en Centroamérica se festeja el Día del Padre una ocasión especial para que ellos puedan acceder a una herramienta tecnológico como los Cat phones, que le pueden facilitar la vida a quienes trabajan en profesiones como la arquitectura, ingeniería, agricultura, mecánica y plomería, entre muchos otros ámbitos.

Los teléfonos de Cat ofrecen condiciones de manufactura de alta resistencia que les permiten soportar ambientes extremos de humedad, temperaturas y caídas; de modo que, un Padre cuya profesión se desenvuelva en condiciones difíciles pueden estar seguro de que el dispositivo será un aliado perfecto.

Para esos miles de profesionales Cat phones ofrece modelos como el S42 H+ y el S62 Pro que destacan porque gozan del prestigio del “ADN” de Caterpillar una marca mundialmente reconocida como símbolo de calidad y durabilidad.

Según Cecilia Poveda, Directora de Mercadeo de Bullitt Group en Latinoamérica, los teléfonos se han convertido en un referente mundial que durante una década ha liderado el segmento de los modelos “todo terreno” o “ultra resistente”.

“En el mundo actual donde los Padres suelen llevar una vida laboral agitada requieren de un dispositivo probado con resultados excelentes gracias un diseño con materiales de primera calidad. Por eso, ellos pueden estar seguros de que un modelo de Cat nunca los defraudará”, destacó la Ejecutiva de Bullitt Group, licenciatario y fabricante de Cat phones.

Mucho poder

Los actuales modelos de Cat® en Centroamérica destacan entre otras condiciones porque:

Cat S42H+: El primer teléfono antibacterial

Todos los componentes externos de este producto incorporan un aditivo antimicrobiano de iones de plata para una defensa excepcional contra los gérmenes (ISO ​22196)​

Sumergible en agua hasta 1,5 metros durante 35 minutos.

Se puede lavar y desinfectar con agua y jabón.

Protección IP69 – Resistente a la arena, polvo y suciedad.

Especificación militar MIL SPEC 810H: A prueba de caídas: Hasta 1,8 metros sobre acero.

Batería de 4,200 mAh para larga duración.

Protector de pantalla Corning® Gorilla® Glass 5 contra rayones

Cat S62 Pro: Cámara térmica integrada

Cámara térmica FLIR® con sensor Lepton 3.5 de grado profesional.

Rangos de temperatura: -20°C hasta 400°C.

Mide el calor y las temperaturas de la superficie desde una distancia de hasta 30 metros.

Sumergible hasta 1,5 metros hasta 35 minutos.

Certificación IP68/69 y estándar militar Spec 810H

A prueba de polvo y caídas a 1,8 metros, vibración, arena, niebla salina y resistente a la presión.

Batería de larga duración de 4,000mAh. Hasta 2 días de uso.

Pantalla súper brillante de 5.7” FHD+18:9 con protección Corning® Gorilla® Glass 6

Disponibilidad:

Los modelos de Cat se pueden adquirir en Centroamérica en: tiendas de celulares Nanda o en línea http://www.celularesnanda.net/index.php

