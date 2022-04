UTN de Costa Rica utiliza cámara térmica del celular de Cat® para detectar enfermedades en las pezuñas del ganado lechero

08 Abril 2022

Herramienta tecnológica usada por estudiantes en las carreras de Medicina Veterinaria e Ingeniería en Sistemas de Producción Animal

Los estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria con énfasis en Buiatría (rama que se especializa en el estudios de los bovinos y rumiantes) e Ingeniería en Sistemas de Producción Animal de la Sede de Atenas (provincia de Alajuela) de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de Costa Rica utilizan la cámara térmica de los celulares Cat® como herramienta para detectar posibles enfermedades en las pezuñas del ganado bovino lechero.

De acuerdo con Milton Gutiérrez, Coordinador del Área de Producción y Gestión Empresarial de la UTN Sede de Atenas, las denominadas enfermedades podales se pueden definir como cualquier afectación presente en la pezuña de los bovinos, ya sea por un proceso infeccioso o bien de tipo estructural.

“Este tipo de problemas son bastantes frecuentes sobre todo en condiciones donde los animales tienen que transitar por caminos irregulares y con altos contenidos de humedad”, manifestó Gutiérrez.

Hace dos años Cat® Phones donó a la UTN Sede de Atenas dos modelos S61 para que los alumnos los utilizarán en las prácticas de campo en fincas como un dispositivo tecnológico de avanzada que ofrece imágenes térmicas en tiempo real a partir de las cuales se pueden detectar posibles enfermedades en las patas de los animales.

En la actualidad la UTN Sede de Atenas tiene una matrícula total de 1372 alumnos, de los cuales 293 están matriculados en la carrera de Medicina Veterinaria con énfasis en Buiatría y 318 de Ingeniería en Sistemas de Producción Animal. El hato bovino (de carne y leche) está compuesto por 415 animales.

Cecilia Poveda, Directora de Mercadeo de Bullitt Group en Latinoamérica, manifestó que el uso de los teléfonos Cat® en la producción bovina representa una “muestra clara de la versatilidad de uso de los dispositivos”.

“Esta gran cantidad de usos de nuestros teléfonos ha sido más que probada, incluye las más diversas áreas como la mecánica automotriz, el sector de la salud, la construcción, plomería e ingeniería, entre otras áreas”, resaltó la Ejecutiva de Bullitt Group, fabricante y licenciatario de los Cat® Phones.



Mucho impacto

Gutiérrez precisó que las enfermedades podales representan “una de las principales afectaciones que tienen los animales. El ganado con este tipo de padecimientos tiene problemas como la dificultad de movilizarse, lo que conlleva pérdidas de condición corporal y peso; además, una disminución en la producción de leche, al no poder tener acceso a las fuentes de alimentación forrajera en los potreros y; con ello, el productor se ve afectado por una disminución de los ingresos.

“La cámara térmica es de mucha ayuda en la detección temprana de este tipo de afectación, ya que podemos identificar aumentos de la temperatura en la zona afectada. Con ello poder tener un tratamiento para el control del problema”, añadió Gutiérrez.

Una investigación realizada en Costa Rica por Marvin Solano, Bernardo Vargas, Alejandro Saborío y Derling Pichardo determinó que “las lesiones podales constituyen uno de los problemas de salud más importantes en los hatos lecheros (http://www.mag.go.cr/rev_meso/v29n01_123.pdf)..

Según los autores la prevalencia de las lesiones podales en hatos lecheros es muy variable, depende de las características del sistema de producción. En Nueva Zelanda se mencionan incidencias del 2 al 38% dependiendo de los rodeos, en Australia, en un estudio con 73 hatos se reportó que el 88% de los establecimientos presentaban este tipo de lesiones, en Canadá hubo una media del 21% y en el Sur de Chile entre 9% y 32%.



